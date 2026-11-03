Эти «зимние» проблемы может подкинуть даже свежий автомобиль

Никита Родионов: перед зимой проверяют аккумулятор, антифриз, масло и отопитель

Даже свежая машина – с крошечным пробегом и в богатой комплектации – не гарантированно переживет первые заморозки без неприятных сюрпризов. Об этом рассказал Никита Родионов, технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов. Впрочем, пугаться не стоит: речь идет о нескольких простых проверках, а не о серьезном ремонте.

Начать логичнее всего с аккумулятора. Автомобиль мог долго простоять на складе или использоваться исключительно для коротких поездок, так что полностью заряженная батарея – вовсе не обязательное условие. Крепления и клеммы тоже требуют внимания, причем если с ними что-то не так, важно докопаться до причины, а не просто подтянуть соединение.

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Охлаждающая жидкость – отдельная тема. Родионов советует оценить ее уровень, герметичность системы и морозостойкость антифриза. Цвет тут плохой ориентир: подбирать состав по оттенку либо заливать первую попавшуюся жидкость нельзя. Схожая логика и у моторного масла – его характеристики должны соответствовать требованиям производителя и тому, как машина реально эксплуатируется.

До прихода холодов не помешает убедиться в исправности отопителя, обдува стекол и всех предусмотренных система обогрева. Летнюю омывающую жидкость меняют на зимнюю, причем прогонять ее стоит через форсунки. Состояние стеклоочистителей тоже проверяют.

Готовность автомобиля к зиме, подчеркнул специалист, зависит не столько от страны производства или количества подогревов, сколько от технического состояния конкретной модели и от того, соблюдает ли владелец рекомендации производителя.

Какие опции действительно важны в мороз, «За рулем» уже разбирал, изучив комплектации нового кроссовера российского производства.

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