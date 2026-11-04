Продается редкий советский вездеход Урал — теперь с огромной скидкой

В Миассе продают гусеничный снегоболотоходный транспортер Урал-5920 1989 года

В продаже возник редкий советский гусеничный снегоболотоходный транспортер (ГСБТ) Урал-5920.

Машину продают буквально у нее на родине, в городе Миасс. Такие ГСБТ Уральский автомобильный завод собирал с 1985 по 1989 год.

Интересная особенность этого Урала – не две, а четыре сравнительно короткие гусеницы. Передняя и задняя гусеничные тележки способны и поворачиваться, и качаться. А опорными катками служили обычные автомобильные колеса, но шины заполнялись губчатой массой и не боялись прокола. Сами гусеницы армировались металлическими тросами.

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При длине 9,9 м, ширине 3 м, высоте 3,7 м, полной массе 24 тонны и грузоподъемности 8 тонн удельное давление на грунт у Урала-5920 составляло всего 0,22 кг/см. Сравните это, например, с обычным армейским УАЗ-469 – 0,5–0,6 кг/см... На ГСБТ ставили дизели КАМАЗ-740 (210 л.с.) или ЯМЗ-238 М2 (240 л.с.)., с каждым из которых он мог разогнаться примерно до 30 км/ч (но зачем) и употреблял около 100 л на 100 км, если не разгоняться.

Максимальный преодолеваемый подъем составляет 58%, глубина преодолеваемого брода – 1,8 м. Есть лебедка с тяговым усилием 7 тонн. Такие машины активно использовали нефтяники и газовики в Западной Сибири, ведь ГСБТ Урал-5920 предназначен для грузоперевозок при полностью отсутствующих дорогах, где колесная техника не может пройти в принципе.

Экземпляр, на который обратил внимание телеграм-канал eternal search, еще в марте продавали за 2,5 миллиона, но сейчас цена составляет всего 1,5 миллиона. Несмотря на потрепанный вид, состояние описывается продавцом как нормальное, требующее «приложения рук по мелочи», а по поводу отсутствия левой передней гусеницы сообщается, что она есть, лишь слетела при транспортировке. При этом документы у машины в порядке. Продавец готов к торгу, рассматривает обмен на автомобиль... Ну чем не вариант на зиму?

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