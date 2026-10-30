Встреча на высшем уровне: первый серийный лимузин СССР и его ровесники с Запада
Производство знакового для СССР лимузина ЗИС‑101 начали в 1936 году. Одновременно за океаном стартовали обновленные аналоги нашей машины – Cadillac 75 Fleetwood и Chrysler Imperial.
В Германии появился Mercedes-Benz 540K семейства W29. Его делали в основном с двухдверными кузовами. Но вскоре начали выпуск конструктивно аналогичного представительского автомобиля Mercedes-Benz 770 (W150).
ЗИС‑101
- Длина 5750 мм
- Колесная база 3605 мм
- Снаряженная масса 2500 кг
Семиместный лимузин заметно тяжелее заокеанских аналогов, но легче самого массивного в этом классе Мерседеса.
- Двигатель рядный, 8‑цидиндровый
- Рабочий объем 5,8 л (85×127 мм)
- Степень сжатия 4,8
- Мощность 90 л. с. при 2800 об/мин
В основе конструкции – мотор Buick первой половины 1930‑х годов. Самый слабый среди аналогов. Существовали версии с алюминиевыми головками блока, степенью сжатия 5,5, мощностью 110 л. с. и 116 л. с. Но и эти моторы значительно уступали конкурентам.
Mercedes-Benz 770
- Длина 6000 мм
- Колесная база 3880 мм
- Снаряженная масса 3600 кг
Немецкий автомобиль – гигант даже в своем классе.
- Двигатель рядный, 8‑цилиндровый
- Рабочий объем 7,7 л (95×135 мм)
- Степень сжатия 6,1
- Мощность 155 л. с. при 3200 об/мин
Немецкий мотор, оснащенный компрессором, при его кратковременном включении развивал 230 л. с. Существовал и вариант мотора для бронированной версии, который на короткое время способен был развить рекордные для тех лет 400 л. с.
Chrysler Royal Imperial
- Длина 5667 мм
- Колесная база 3556 мм
- Снаряженная масса 2050 кг
Автомобиль крупнее, но легче Кадиллака и ЗИСа.
- Двигатель рядный, 8‑цилиндровый
- Рабочий объем 5,3 л (83×124 мм)
- Степень сжатия 6,2
- Мощность 130 л. с. при 3400 об/мин
По конструкции мотор близок к советскому, но современней и мощней. Опционная версия со степенью сжатия 6,5 развивала 138 л. с. при 3400 об/мин.
Cadillac 75 Fleetwood
- Длина 5423 мм
- Колесная база 3505 мм
- Снаряженная масса 2288 мм
Лимузин серии 75 меньше и легче советского аналога. Но делали и более солидный Cadillac 85.
- Двигатель V8
- Рабочий объем 5,7 л (89х114 мм)
- Степень сжатия 6,25
- Мощность 135 л. с. при 3400 об/мин
На Cadillac ставили один из самых современных и мощных моторов в классе.
Другими мерками
ЗИС‑101 уже при рождении заметно отставал от зарубежных аналогов практически по всем параметрам: слабый двигатель, устаревшие подвески и тормоза. На заводе это, конечно, понимали – и уже в конце 1930‑х годов работали над модернизированной версией. Но война отодвинула появление новой модели на 1945 год, когда в свет вышел ЗИС‑110.
Полную историю сталинского лимузина ЗИС-110 «За рулем» уже рассказывал.
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