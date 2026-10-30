Встреча  на высшем уровне: первый серийный лимузин СССР и его ровесники с Запада

Эксперт Канунников сравнил ЗИС‑101 с флагманами Mercedes, Chryslerи Cadillac

Производство знакового для СССР лимузина ЗИС‑101 начали в 1936 году. Одновременно за океаном стартовали обновленные аналоги нашей машины – Cadillac 75 Fleetwood и Chrysler Imperial.

В Германии появился Mercedes-Benz 540K семейства W29. Его делали в основном с двухдверными кузовами. Но вскоре начали выпуск конструктивно аналогичного представительского автомобиля Mercedes-Benz 770 (W150).

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ЗИС‑101

ЗИС‑101

Длина 5750 мм

5750 мм Колесная база 3605 мм

3605 мм Снаряженная масса 2500 кг

Семиместный лимузин заметно тяжелее заокеанских аналогов, но легче самого массивного в этом классе Мерседеса.

Двигатель ЗИС‑101

Двигатель рядный, 8‑цидиндровый

рядный, 8‑цидиндровый Рабочий объем 5,8 л (85×127 мм)

5,8 л (85×127 мм) Степень сжатия 4,8

4,8 Мощность 90 л. с. при 2800 об/мин

В основе конструкции – мотор Buick первой половины 1930‑х годов. Самый слабый среди аналогов. Существовали версии с алюминиевыми головками блока, степенью сжатия 5,5, мощностью 110 л. с. и 116 л. с. Но и эти моторы значительно уступали конкурентам.

Mercedes-Benz 770

Mercedes-Benz 770

Длина 6000 мм

6000 мм Колесная база 3880 мм

3880 мм Снаряженная масса 3600 кг

Немецкий автомобиль – гигант даже в своем классе.

Двигатель Mercedes-Benz 770

Двигатель рядный, 8‑цилиндровый

рядный, 8‑цилиндровый Рабочий объем 7,7 л (95×135 мм)

7,7 л (95×135 мм) Степень сжатия 6,1

6,1 Мощность 155 л. с. при 3200 об/мин

Немецкий мотор, оснащенный компрессором, при его кратковременном включении развивал 230 л. с. Существовал и вариант мотора для бронированной версии, который на короткое время способен был развить рекордные для тех лет 400 л. с.

Chrysler Royal Imperial

Chrysler Royal Imperial

Длина 5667 мм

5667 мм Колесная база 3556 мм

3556 мм Снаряженная масса 2050 кг

Автомобиль крупнее, но легче Кадиллака и ЗИСа.

Двигатель Chrysler Royal Imperial

Двигатель рядный, 8‑цилиндровый

рядный, 8‑цилиндровый Рабочий объем 5,3 л (83×124 мм)

5,3 л (83×124 мм) Степень сжатия 6,2

6,2 Мощность 130 л. с. при 3400 об/мин

По конструкции мотор близок к советскому, но современней и мощней. Опционная версия со степенью сжатия 6,5 развивала 138 л. с. при 3400 об/мин.

Cadillac 75 Fleetwood

Cadillac 75 Fleetwood

Длина 5423 мм

5423 мм Колесная база 3505 мм

3505 мм Снаряженная масса 2288 мм

Лимузин серии 75 меньше и легче советского аналога. Но делали и более солидный Cadillac 85.

Двигатель Cadillac 75 Fleetwood

Двигатель V8

V8 Рабочий объем 5,7 л (89х114 мм)

5,7 л (89х114 мм) Степень сжатия 6,25

6,25 Мощность 135 л. с. при 3400 об/мин

На Cadillac ставили один из самых современных и мощных моторов в классе.

Другими мерками

ЗИС‑101 уже при рождении заметно отставал от зарубежных аналогов практически по всем параметрам: слабый двигатель, устаревшие подвески и тормоза. На заводе это, конечно, понимали – и уже в конце 1930‑х годов работали над модернизированной версией. Но война отодвинула появление новой модели на 1945 год, когда в свет вышел ЗИС‑110.

Полную историю сталинского лимузина ЗИС-110 «За рулем» уже рассказывал.