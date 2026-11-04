БЕЛАЗ на метане — 1600 сил, 130 тонн... Экономия — 20 млн в год!

Заводе БЕЛАЗ поставит в Кузбасс 13 самосвалов с двигателем на метане

БЕЛАЗ отчитался об успешном испытании пилотной модели нового метанового самосвала – и о поставке партии таких машин в Кемеровскую область.

До этого опытную эксплуатацию успешно прошли одиннадцать 90-тонников БЕЛАЗ-7558Н, а теперь речь о еще более могучей флагманской 130-тонной модели БЕЛАЗ-7513Р на сжиженном природном газе (СПГ). Ее испытания прошли успешно: общий пробег составил свыше 250 тысяч км, наработка газового мотора – более 16 тысяч моточасов, а суммарный объем перевезенной горной массы превысил миллион тонн.

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Что это вообще за машина? У нее газопоршневой двигатель с отдачей 1194 кВт (1600 л.с.), электромеханическая трансмиссия переменно-постоянного тока, пневмогидравлическая подвеска, топливная система с двумя баками суммарным объемом 2800 литров и оригинальная система мониторинга технического состояния.

Если сравнивать с дизельным 130-тонником БЕЛАЗ-7513D, то затяжные подъемы БЕЛАЗ-7513Р берет столь же уверенно, а на разнице в стоимости топлива экономит около 20 млн российских рублей в год, сообщает пресс-служба БЕЛАЗа.

С октября по декабрь 15 таких машин будут отправлены на угольные разрезы Кемеровской области. Дело это не быстрое: в цехе отгрузки готовой продукции всю партию самосвалов разбирают на крупные узлы и грузят на железнодорожные платформы. Но такое обновление автопарку Кузбасса точно пойдет на пользу.

Ранее «За рулем» рассказал, что БЕЛАЗ выпустил новые фирменные ботинки.