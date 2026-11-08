Проверенные дизели и классические автоматы — этот рамный «японец» 4x4 даст фору молодым

Эксперт Сергей Зиновьев советует присмотреться к Nissan Pathfinder с пробегом

Если вы ищете полноприводный автомобиль длиной примерно 4,8-4,9 метра, возрастом 12-15 лет, с пробегом до 250 тысяч км и бюджетом в 1,5-2 млн рублей, Nissan Pathfinder заслуживает внимания – и вот почему.

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Nissan Pathfinder

При длине 4813 мм, клиренсе 228 мм и багажнике на 515 литров он предлагает солидный запас практичности, а экземпляры с пробегом около 150 тыс. км можно найти даже дешевле 1,5 миллиона рублей.

Это рамный внедорожник с полным приводом, который в одних режимах подключается автоматически через муфту, а в других работает принудительно – с блокировкой и понижающей передачей.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, редактор «За рулем»:

– После 2010 года у третьего поколения остались только дизели 2.5 (190 л. с.) и 3.0 (231 л. с.). Оба способны на 350-400 тысяч км, но повозиться с ними придется, особенно со старшим, где EGR засоряется быстрее, а цепь изнашивается каждые 100 тысяч км. И есть риск проворота ­вкладышей.

При моторе 2.5 встречается механическая коробка передач: очень живучая, но со слабым сцеплением. К автоматам Jatco JR507E (пять ступеней) и JR711E (семь) вопросов немного. Оба любят чистое масло, при учащенной его замене ходят 300-350 тысяч км.

В подвеске слабым местом остаются шаровые опоры – и спереди, и сзади они выдерживают порядка 50 тыс. км, а ступичные подшипники нередко выходят из строя раньше срока. Главные же проблемы связаны с электрикой: датчики ABS и уровня топлива, приводы сидений и задней двери, камеры и медиасистема – чем старше автомобиль, тем чаще случаются сбои. Добавьте к этому многочисленные жалобы на преждевременную коррозию.

Nissan Pathfinder

Но в сухом остатке Pathfinder предлагает разумную цену при скромном наборе минусов – и это делает его достойным кандидатом среди ресурсных полноприводных автомобилей с пробегом.

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