Средняя выплата по ОСАГО выросла в России

РСА: средняя выплата по ОСАГО за январь – сентябрь 2026 года выросла на 10,4%

Средняя выплата по ОСАГО в России за январь – сентябрь 2026 года достигла 127,6 тыс. рублей. Относительно аналогичного периода годом ранее она увеличилась на 10,4%. Такие данные 3 ноября опубликовал Российский союз автостраховщиков.

По годовым договорам средняя премия за девять месяцев составила 7830 рублей. Рост к январю – сентябрю прошлого года – 7,7%. В общем-то, выплаты прибавили быстрее премий: 10,4% против 7,7%.

Для сравнения: за девять месяцев 2025 года средняя выплата составляла 115,5 тыс. рублей, а стоимость годового полиса – 7273 рубля. В сентябре 2026 года средний размер выплаты достиг 142,4 тыс. рублей, а средняя премия составила 8363 рубля. В РСА связали увеличение показателей с изменениями единой методики Банка России по определению расходов на восстановительный ремонт. Новые правила вступили в силу в июле , а в сентябре союз дополнительно обновил справочники стоимости запасных частей и нормо-часа работ.

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Глава РСА заявил, что большинство автомобилистов не должны ощутить существенного изменения стоимости полисов, поскольку индивидуализация тарифов и конкуренция между страховщиками должны сдерживать цены для водителей с низкой аварийностью и хорошей страховой историей.

Общая сумма выплат по ОСАГО за три квартала составила 200,2 млрд рублей. В нее вошли выплаты страховых компаний, судебные расходы и средства, перечисленные из компенсационного фонда РСА. Объем собранных за тот же период премий достиг 260,8 млрд рублей. Страховщики заключили 53,1 млн договоров, из которых 20,4 млн пришлось на краткосрочные полисы. Средняя стоимость такого договора в январе – сентябре составила 217 рублей.

Еще одним показателем, на который обратил внимание союз, стала доля договоров, передаваемых в перестраховочный пул. За девять месяцев она составила 10,4%, увеличившись с 7,4% в январе до 13,1% в сентябре. По мнению РСА, расширение тарифного коридора может помочь сократить количество договоров, уходящих в пул.

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