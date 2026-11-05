Модели этих популярных брендов признаны «автомобилями мечты»

«Автостат» назвал «автомобиль мечты» из числа популярных автобрендов

Аналитическое агентство «Автостат» рассказало, машины каких популярных марок чаще всего признаются владельцами «автомобилями мечты».

Тут важно подчеркнуть: ключевое слово – «популярных», поэтому суперкаров и иного «тяжелого люкса» в ответах вы не найдете. Опрашивались именно владельцы машин марок-бестселлеров на российском авторынке.

Опрос охватил более 2500 респондентов и стал частью масштабного исследования потребительской оценки самых популярных брендов в рейтинге российских продаж.

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Вопрос был таким: «Можете ли вы сказать, что владеете автомобилем своей мечты?». Наибольшая доля ответивших положительно обнаружилась среди владельцев машин двух брендов – Tenet и Li Auto, у них по 62,7%. Остальные места в топ-10 также поделили китайские и новые российские бренды. Тройку замкнула Omoda, а отметку в 50% помимо этой тройки смогли преодолеть Москвич, Jaecoo и Tank.

Ранее «За рулем» рассказал, как изменились цены популярных машин в последний месяц.