Land Rover откажется от самых доступных моделей

Land Rover прекратит выпуск Range Rover Evoque и Velar в 2027 году

Линейку Range Rover ждет пересмотр: две самые доступные модели, Evoque и Velar, выпускать больше не будут. Новых поколений эти кроссоверы не получат – такую информацию приводит Autocar.

Причина перестановок – желание укрепить позиции марки в премиум-сегменте. Ставку в Land Rover делают на машины крупнее и дороже, ведь именно они приносят основную прибыль. А вот совсем без доступных категорий компания оставаться не собирается: там, по всей видимости, будут работать модели семейства Discovery. Не исключен и компактный Defender, хотя его разработку пока официально не подтвердили.

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Судьба уходящих кроссоверов сложилась по-разному. Velar так и не вышел на серьезные объемы продаж. Evoque, наоборот, в свое время стал одним из самых удачных проектов марки: за первое десятилетие по миру разошлось почти миллион таких машин, а в отдельные годы на эту модель приходилось свыше трети всех продаж Land Rover. К этому добавляется солидный набор международных отраслевых наград.

По предварительным данным, обе модели снимут с производства в 2027 году. Примерно к тому же времени на конвейер должен встать новый вседорожник Range Rover GT, который займет место начальной модели семейства. Его характеристики в Land Rover пока не раскрывают. Зато в компании рассказали Autocar, что интерес к будущей новинке уже наблюдают, и оценили: до 80% потенциальных покупателей GT сегодня ездят на автомобилях других брендов.

Есть и более широкий контекст. Ранее сообщалось, что Jaguar Land Rover сократит порядка 4 тыс. сотрудников по всему миру в течение ближайших двух лет. Расчет простой – урезать расходы на £1,7 млрд ($2,3 млрд) и сделать бизнес устойчивее.

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