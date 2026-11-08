В Казахстане Kia Seltos местной сборки будут продавать за 2 млн рублей

Kia Seltos нового поколения начали продавать в Казахстане

Продажи Kia Seltos нового поколения официально стартовали в Казахстане. Главная особенность момента – кроссовер теперь собирают внутри страны, на новом заводе в Костанае, который запустили совместно с компанией Allur.

Для бренда такой шаг заметно укрепил позиции на местном рынке. Покупателям же он дал другое: современная технологичная машина оказалась реально доступнее, чем привозные экземпляры.

Kia Seltos

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Сборка в Костанае и ее эффект

Производство построено на крупноузловой сборке – из машинокомплектов китайского происхождения. Собственно, запуск предприятия в Костанае и позволил сбить итоговую стоимость автомобиля.

Экономия сложилась из двух вещей: логистика стала короче, а таможенные процедуры – проще. По сути, именно эти два фактора и определили цену, которую видит покупатель в салоне.

Диапазон по республике – от 10 990 000 до 15 490 000 тенге. Если пересчитать по текущему курсу, выходит примерно 2−2,8 миллиона рублей.

Двигатели, коробки передач и привод

Базовая версия получила атмосферный агрегат объемом 1,5 литра мощностью 115 л. с. Работает он в паре с вариатором (CVT), а тяга идет только на передние колеса.

Тем, кому этого мало, предложат турбочетверку на 150 л. с. – здесь уже классический 8-диапазонный автомат.

Полный привод для такой модификации доступен за доплату.

О том, как быстро популярный кроссовер теряет в цене, «За рулем» уже подробно рассказывал.

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