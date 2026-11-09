Уставшие глаза за рулем: почему это опасно

Врач Акулова: усталость глаз за рулем влияет на безопасность движения

Врач-офтальмолог клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу в беседе с «Газетой.Ru» высказалась об усталости глаз за рулем. Речь идет не о мимолетном неудобстве: по словам специалиста, такое состояние напрямую связано с безопасностью движения.

По сути, это фактор, который влияет на безопасность, а не только на комфорт водителя. «Первая - долгая фиксация взгляда вдаль. Мышца напрягается и «застревает» не может быстро расслабиться, зрение становится нечетким, глаза быстро устают. Каждые 1–2 часа делайте остановку и смотрите на дальние объекты - горизонт или облака. Помогает упражнение «треугольник»: переводите взгляд с кончика носа на удаленную точку несколько раз», - сказала Акулова.

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Еще одна проблема возникает из-за синдрома сухого глаза. За рулем человек моргает реже, роговица пересыхает, появляются жжение и ощущение песка. Специалист советует использовать увлажняющие капли без консервантов и выполнять простое упражнение: зажмуриться на 3–5 секунд, затем широко открыть глаза.



Также значительную нагрузку создает яркий свет и ослепляющие блики от солнца или фар встречных автомобилей. Глаз вынужден постоянно адаптироваться к резким перепадам освещенности, что перегружает зрительный аппарат. Врач рекомендует носить качественные солнцезащитные очки с поляризационными линзами и следить за чистотой лобового стекла изнутри.



Отдельно офтальмолог выделила вождение ночью и при плохой видимости. В таких условиях нагрузка на зрение возрастает многократно. Собеседница отметила важность снижения скорости и чистоты стекол.



Последняя причина связана с некоррегированной оптикой. Даже небольшая ошибка в диоптриях вызывает перенапряжение мышц глаза. Регулярная проверка зрения поможет скорректировать проблему, добавила врач.

О других рисках, подстерегающих водителя в пути, автоэксперт «За рулем» рассказал на примере летней резины.

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