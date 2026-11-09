Пять миллионов за «четверку»: что особенного в этих «Жигулях»

В Казани продают пикап ВАЗ-21043-33 1996 года за 4,7 млн рублей

В Казани на продажу выставили бортовой пикап, сделанный на базе ВАЗ-2104 1996 года. За машину хотят 4 700 000 рублей – сумму, за которую можно взять новый автомобиль премиального сегмента. Речь, правда, не о кустарной переделке универсала: перед нами заводская мелкосерийная модификация от тольяттинской «ВАЗинтерсервис» (ВИС).

История таких машин началась в 1993-м. Тогда обычную «четверку» переоборудовали в грузовичок с одинарной кабиной и открытой платформой, а выпускали его небольшими партиями под индексом ВАЗ-21043-33. Продержалось производство до 1997 года – отсюда и редкость подобных экземпляров.

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Под капотом у выставленного пикапа – бензиновый мотор объемом 1,5 л мощностью 72 л.с. Коробка механическая, привод задний. Владелец уверяет, что реставрация шла с сохранением оригинальных деталей: двигатель, КПП и задний мост либо капитально отремонтировали, либо заменили оригинальными комплектующими.

Грузовую платформу обшили влагостойкой фанерой и покрыли корабельным лаком. Тент, кстати, изготовили на заказ, а штатные колеса поменяли на легкосплавные диски.

Любопытная деталь – пробег. В объявлении стоит 1 тыс. км, хотя сам продавец говорит примерно о 12 тыс. км. По его объяснению, купленный прибор показывал 10,8 тыс. км, а после восстановления машина регулярно выезжает из гаража. В объявлении также указаны семь владельцев и дубликат ПТС; гарантия обещана до декабря 2036 года.

А о том, что Ford готовит бюджетный пикап к 2027 году, «За рулем» уже рассказывал.

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