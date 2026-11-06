Аферисты обманули автовладельцев на 143 млн рублей. Работали маштабно
Кировский районный суд Саратова завершил рассмотрение громкого дела о масштабной мошеннической схеме на рынке подержанных автомобилей.
Десять фигурантов признаны виновными в более чем ста эпизодах обмана автовладельцев.
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Организатором преступного сообщества оказался 36-летний житель Рязани. Он объединил три организованные группы, действовавшие в Саратове, Воронеже и Москве, и открыл сеть автосалонов по перепродаже машин. Клиентов подыскивал подконтрольный ему кол-центр в Рязани.
Схема работала так: получив автомобиль от владельца, сообщники продавали его за наличные по заниженной цене. Хозяину же сообщали, что машина реализована в кредит, поэтому выплаты откладывались под разными предлогами. Когда обманутые граждане обращались в суд, им перечисляли лишь незначительные суммы.
За 11 месяцев жертвами синдиката стали более ста автовладельцев, а общий ущерб превысил 143 млн рублей. Преступную деятельность пресекли оперативники областного ГУ МВД при поддержке Росгвардии в начале 2025 года.
Суд назначил подельникам наказание в зависимости от роли каждого – от 6 до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении одиннадцатого фигуранта выделено в отдельное производство.
О других рисках, которые подстерегают автомобилистов, «За рулем» уже рассказывал.
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