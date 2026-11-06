Lada Vesta получила более мощный двигатель 1.8 — все подробности

«За рулем» раскрыл все подробности по двигателю Lada Vesta мощностью 132 л.с.

Дилеры Lada начали получить товарные автомобили Lada Vesta c целым пакетом обновлений, главное из которых – новый мотор 1.8.

Серийное производство такого двигателя с заводским индексом XGF GEN2 1.8 АВТОВАЗ начал летом 2026 года – одновременно с модернизированным «младшим» мотором 1.6. Первым обновленную линейку движков получил кроссовер Lada Azimut, теперь очередь дошла до Весты, а впоследствии дойдет и до Искры.

В семействе Lada Vesta двигатель XGF GEN2 1.8 заменил хорошо известный 1.8 Evo.

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Разница по отдаче получилась существенная: 132 л.с. вместо прежних 122 л.с. и 175 Нм вместо 170 Нм. Этого добились путем введения новой ГБЦ, модернизации впускной системы, шатунно-поршневой группы, топливной аппаратуры и форсунок охлаждения поршней, а также применением боле производительного масляного насоса. Сохранилась так называемая безвтыковая компоновка.

С новым двигателем и 6-ступенчатой МКП Веста разгоняется до 192 км/ч, разгон до 100 км/ч сократился до 10 секунд, а смешанный расход топлива упал до 7,4 л/100 км. Управление тягой должно стать более удобным.

Двигатель 1.8 нового поколения ставят на Весту во всех кузовных модификациях, начиная с комплектаций «Практик» и «Драйв». Минимальная цена машины с новым движком и 6-ступенчатой механикой – 1 885 000 рублей, а доплата за вариатор – всего 5000 рублей.

Ранее «За рулем» рассказал, что вместе с новым мотором Lada Vesta получила целый ряд новых опций.