Автомобилистов предупредили об опасной ошибке при автозапуске

Эксперт Ершов объяснил, как правильно пользоваться системой автозапуска

Дистанционный запуск двигателя ценят за удобство: к моменту выхода из дома салон уже теплый, стекла оттаяли. Правда, у этой функции есть обратная сторона – при неаккуратном обращении она способна посадить аккумулятор и приблизить износ мотора. Технический специалист компании Rossko Константин Ершов предупредил в первую очередь о ночном автопрогреве: если двигатель заводится на 15-20 минут каждые полтора-два часа, ничего хорошего из этого не выйдет.

Почему короткие прогревы разряжают АКБ

Каждый пуск – серьезная нагрузка на батарею. В момент старта она отдает ток в 200-300 А, а десяти минут работы двигателя на холостых генератору может не хватить, чтобы вернуть потраченное. Зимой картина только хуже: на морозе эффективность зарядки падает.

Чем это заканчивается? К утру аккумулятор может сесть настолько, что машина уже не заведется, и добираться до работы придется своим ходом.

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Двигателю такой режим тоже не в радость. За короткий промежуток мотор не успевает выйти на рабочую температуру, и несгоревшее топливо смывает масляную пленку со стенок цилиндров. Часть его попадает в масло, защитные свойства смазки падают, детали изнашиваются быстрее, а внутри образуется нагар.

«Автозапуск сам по себе не является злом для автомобиля. При грамотной установке системы и адекватных настройках, исправном состоянии систем автомобиля нагрузка на двигатель при автозапуске практически не отличается от обычного запуска ключом», – отметил Ершов.

Как настроить автозапуск зимой без вреда

Чтобы система не гоняла двигатель без нужды, ориентироваться стоит на температуру охлаждающей жидкости, а не на воздух в салоне. Салон остывает быстрее мотора, так что автоматика срабатывает раньше, чем это действительно необходимо.

При морозе до –15ообычно хватает одного запуска примерно за 10 минут до поездки.

Отдельная история – качество установки. Ошибки при подключении проводов повышают риск короткого замыкания, перегрева и даже возгорания. Поэтому Ершов советует доверять монтаж профессионалам, следить за состоянием аккумулятора и вовремя обслуживать автомобиль.

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