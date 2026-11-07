«Автотор» анонсировал обновление линейки Ambertruck

Завод «Автотор» прокомментировал остановку производства пикапа Ambertruck Work

На калининградском заводе «Автодор» отреагировали на появившуюся в Сети информацию о завершении производства пикапов Ambertruck Work.

«В настоящее время идет обновление модельного ряда бренда Ambertruck. Информацию о дальнейшем развитии линейки и новых моделях представим дополнительно», - цитирует источник представителя дистрибуции бренда Ambertruck.

Таким образом, производитель не опроверг остановку производства пикапов Ambertruck Work. Напомним, ранее в дилерской сети бренда заявили, что прием заказов на эту модель прекращен, так как пикапы Work и Work NF более не выпускаются.

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На данный момент в линейке Ambertruck остается пять среднетоннажных развозных грузовиков: три дизельных модели на базе JAC и две электрических на базе Foton. Полноприводная модель Work была единственным пикапом в модельном ряду, и при этом одним из самых доступных в РФ – в 2026 году их продавали за 2,5 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что Ford готовит конкурента доступным китайским пикапам.