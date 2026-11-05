Эта полноприводная модель российской сборки больше не продается

Пикап Ambertruck Work сборки «Автотора» окончательно ушел с российского рынка

Собиравшиеся на заводе «Автотор» в Калининграде пикапы Ambertruck Work полностью распроданы.

Официально об окончании производства производитель не сообщал, но на сайте завода модель более не значится, а дилеры распродали все запасы – на складах нет ни базовых пикапов Work, ни рестайлинговых Work NF, сообщает источник. Приводится информация от представителя одного из дилерских центров: заказы на Ambertruck Work более не принимаются, так как выпуск модели остановлен окончательно.

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Напомним, Ambertruck Work являлся локализованной копией китайского пикапа JMC Yuhu/Vigus 2012 года. При габаритной длине 5345 мм и колесной базе 3085 мм машина располагала двухрядной кабиной и имела грузоподъемность 872 кг. Под капотом обеих версий – 2,5-литровый турбодизель на основе Ford с отдачей 128 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой МКП Magna. Привод – жестко подключаемый полный с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.

Еще в середине весны 2026 года Ambertruck Work продавался по цене от 2 250 000 рублей. Несмотря на периодические небольшие подорожания, он до последнего времени оставался одним из самых доступных пикапов на российском рынке, будучи дешевле большинства китайских конкурентов.

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