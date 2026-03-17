Простой и надежный автодержатель для телефона с функцией зарядки уже в продаже!
17 марта
Опубликован обзор автомобильного держателя для...
От фургона до болотохода: для Лады создали отдельное специальное направление
17 марта
АВТОВАЗ собрал коммерческий транспорт в новом...
«Нет ни связи, ни машин»: как удары по ОАЭ повлияли на российский авторынок
17 марта
Эксперт Абрамов назвал последствия...

Объявлены новые цены на два рамных внедорожника отечественной сборки

Рамные пикапы Ambertruck Work и Work NF подорожали в РФ на 60-70 тыс. рублей

Калининградский завод «Автотор» скорректировал стоимость двух своих рамных пикапов – модели Work и ее рестайлинговой версии Work NF. С 17 марта 2026 года автомобили подорожали на 60–70 тысяч рублей.

Большой китайский кроссовер (а по сути шведский): как едет? Сколько стоит?

Повышение составило около 2,7–2,8% от прежней стоимости. Теперь базовый Ambertruck Work оценивается в 2,25 миллиона рублей (плюс 60 тысяч), а обновленный Ambertruck Work NF – в 2,55 миллиона рублей (плюс 70 тысяч).

Несмотря на удорожание, обе модели по-прежнему остаются доступнее большинства китайских конкурентов на российском рынке.

Напомним, что Work и Work NF – это локализованная версия китайского пикапа JMC Yuhu/Vigus 2012 года. Автомобили оснащены двухрядной кабиной, имеют длину 5345 мм и колесную базу 3085 мм. Грузоподъемность заявлена на уровне 872 кг.

Под капотом у обеих версий – 2,5-литровый турбодизель мощностью 128 л. с., созданный на базе мотора Ford. Он работает в паре с 5-ступенчатой механикой Magna. Привод – жестко подключаемый полный  с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.

Ambertruck Work
В единственную комплектацию входят две подушки безопасности, кондиционер, мультимедиа с 10-дюймовым экраном, обогрев зеркал, а также защитная дуга и полимерное покрытие грузовой платформы. Гарантия на автомобили – 3 года или 150 000 км пробега.

Отметим, что в декабре и феврале пикапы дешевели на 9–56 тысяч рублей.

Ambertruck Work NF
Ранее «За рулем» сообщал, что в России возобновили продажи кроссоверов Hyundai Santa Fe по цене от 3,86 млн рублей.

Источник:  «Автоновости дня»
Ушакова Ирина
Фото:Ambertruck
17.03.2026 
