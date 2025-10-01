#
Рамный полноприводный внедорожник российской сборки получил новое «лицо»

Появились официальные фото обновленного пикапа AmberTruck Work NF

Компания AmberTruck, выпускающая автомобили на калининградском заводе «Автотор», представила обновленную версию пикапа Work, получившую обозначение NF, что в переводе с английского означает «новое лицо». Это указывает на фейслифтинг и заметные изменения в передней части кузова.

AmberTruck Work NF
AmberTruck Work NF

AmberTruck Work – это полноприводный пикап с полной массой 2,8 тонны и грузоподъемностью 890 кг, который сочетает надежность полноприводной трансмиссии для уверенной езды по бездорожью и комфорт легкового автомобиля. Он предназначен для перевозки пассажиров и небольших грузов.

В новой версии пикапа Work акцент сделан на изменения в передней части. Обновленный дизайн призван придать автомобилю более уверенный и респектабельный вид. Улучшенные передние фары и новая лицевая панель сделали его визуально более широким и массивным. Массивная решетка радиатора плавно соединена с изящными контурами фар, что создает динамичный и современный образ. Новые узкие фары, расположенные по краям, оснащены модернизированной светотехникой. Бампер стал более крупным и структурированным, с продуманной защитой нижней части. Оформление декоративной панели вокруг решетки радиатора создает образ уверенного автомобиля.

AmberTruck Work прошлого поколения
AmberTruck Work NF
Под капотом AmberTruck Work установлен прежний 2,5-литровый турбодизель мощностью 128 л. с. и 310 Нм крутящего момента, которые достигаются при 3600 об/мин, работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач Magna C530. Понижающий ряд с передаточным отношением 2,48 позволяет сохранять подвижность даже при полной загрузке, с прицепом или на сложных участках маршрута.

Интерьер AmberTruck Work NF
Интерьер AmberTruck Work NF

Пикап имеет колесную базу 3085 мм и длину шасси 5345 мм, дорожный просвет составляет 200 мм, а глубина преодолеваемого брода – 450 мм. Грузовая платформа имеет размеры 1475×1475 мм и защищена полимерным покрытием, предотвращающим царапины, а также оборудована стальными дугами и тентовыми крюками.

По информации пресс-службы AmberTruck, на заводе «Автотор» уже выпущено более 100 обновленных пикапов. На все модели предоставляется заводская гарантия продолжительностью 3 года или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

Лежнин Роман
Фото:Автотор
01.10.2025 
Фото:Автотор
