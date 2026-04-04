Эти автобренды переписали прайсы: что подорожало и подешевело в марте

В России за март цены на автомобили изменили 11 марок

По итогам марта 2026 года на российском авторынке зафиксированы изменения рекомендованных розничных цен у 11 официально представленных брендов. Как сообщают «Автоновости дня» по результатам мониторинга сайтов и прайс-листов производителей и дистрибьюторов, девять марок повысили стоимость, две – пошли на снижение.

Снизили цены

Exeed

Этот премиальный бренд скорректировал цены вниз. Базовая версия купеобразного кроссовера RX 2025 года подешевела на 300 тыс. рублей, теперь она стоит 4 600 000 рублей, что делает ее доступнее даже по сравнению с аналогичной версией 2024 года.

VGV

Марка снизила цены на модели белорусской сборки символически – на 90 рублей во всех комплектациях. Кроссоверы VGV U70 Pro теперь стоят от 2 399 900 до 2 796 900 рублей, а VGV U75 Plus – от 2 999 900 до 3 202 900 рублей.

Повысили цены

УАЗ

Все модели российского бренда в комплектациях 2026 года подорожали на 47,4–60,6 тыс. рублей. Новые цены: Патриот – от 1 925 000 руб., Пикап – от 1 950 000 руб., Хантер – от 1 720 000 до 2 035 000 руб., Буханка – от 1 640 000 до 1 940 000 руб., Профи – от 1 990 000 до 2 535 000 руб.

Tenet

Кроссоверы T4 (комплектация Line 2026 года) и T8 (все модификации) прибавили по 20 тыс. рублей.

Ambertruck

Рамный пикап Work подорожал на 60 тыс. рублей (до 2 250 000 руб.), а его обновленная версия Work NF – на 70 тыс. рублей (теперь 2 550 000 руб.).

Evolute

Электрокроссовер i-Joy второго поколения стал дороже на 49–59 тыс. рублей в зависимости от комплектации и теперь стоит от 2 824 000 до 3 024 000 рублей. При этом действует госпрограмма льготного автокредитования с максимальной скидкой 925 тыс. рублей.

Haval

Кроссовер Haval M6 2026 года с механической коробкой передач прибавил 50 тыс. рублей, достигнув 2 049 000 рублей. Теперь версии текущего года с обоими типами КП стоят дороже прошлогодних.

BAIC

Три модели калининградской сборки подорожали на 61–150 тыс. рублей. Седан U5 Plus теперь стоит от 2 380 000 до 2 480 000 руб., кроссовер X55 – от 2 700 000 до 2 850 000 руб., рамный внедорожник BJ60 – от 5 890 000 руб.

BAW

Коммерческий BAW MPV прибавил в цене: грузовая двухместная версия выросла на 120 тыс. рублей (до 2 510 000 руб.), пассажирская семиместная – на 140 тыс. рублей (до 2 670 000 руб.).

Nordcross

Гибридный семиместный кроссовер Nordcross 001 (перелицованный Lynk & Co 09) в единственной богатой комплектации подорожал на 300 тыс. рублей, его цена достигла 7 130 000 рублей.

Hongqi

Премиальный бренд повысил цены на три модели: седан H5 в комплектации Deluxe+ – на 170 тыс. руб. (до 4 280 000 руб.), седан H9 Deluxe – на 30 тыс. руб. (до 5 810 000 руб.), кроссовер HS3 Comfort – на 120 тыс. руб. (до 3 050 000 руб.).

Вне зачета

Москвич

В марте бренд объявил специальные цены на кроссовер Москвич 3 в рамках госпрограммы льготного автокредитования, однако рекомендованные розничные цены не снижались.

По данным аналитиков, с начала 2026 года новые автомобили в России подорожали, в среднем, на 12–13%, а до конца года эксперты прогнозируют дальнейший рост до 15%.

