В России появится новый полноприводный «рамник» с богатым оснащением

Компания VGV анонсировала обновленный V70 и пикап Bolden S7 в России на 2026 год

Компания VGV сообщила о своих планах на российском рынке в 2026 году. По информации пресс-службы бренда, основной акцент будет сделан на увеличение продаж, расширение сети дилеров и развитие сервисного направления.

В компании отметили, что ставка на доступные 7-местные кроссоверы уже приносит результаты и поддерживает высокий спрос.

Среди новинок следующего года ожидаются полноприводный пикап Bolden S7 и обновлённый кроссовер VGV U70, который пройдет рестайлинг. Эти модели планируется позиционировать как драйверы продаж и привлечения новой аудитории.

В дополнение, бренд намерен активнее выходить в регионы, увеличивая количество дилерских центров по всей стране.

VGV является частью концерна Sinotruk и начала свою деятельность в России с сентября 2024 года. В модельной линейке компании уже имеются кроссоверы U70, цена которых начинается от 2 424 900 рублей, и U75 Plus от 2 724 900 рублей. В компании надеются, что обновление модельного ряда и выход в новые сегменты помогут укрепить позиции VGV в России.

Источник:  Российская газета
Лежнин Роман
21.12.2025 
