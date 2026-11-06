Утром на автобусе: автомобилистов предупредили об опасной ошибке при автозапуске

Короткие прогревы разряжают аккумулятор и ускоряют износ двигателя зимой

Дистанционный запуск двигателя хорош тем, что садиться в теплый салон зимой куда приятнее. Однако у этой удобной функции есть обратная сторона: если пользоваться ею бездумно, можно получить наутро разряженный аккумулятор и мотор, который изнашивается быстрее положенного. Взять хотя бы привычку оставлять машину на автопрогреве на всю ночь, когда двигатель заводится на 15-20 минут каждые полтора-два часа. О такой ошибке предупредил технический специалист компании Rossko Константин Ершов.

По сути, каждый короткий запуск – это удар по батарее. В момент старта аккумулятор отдает ток до 200-300 А, а за 10 минут холостого хода генератор просто не успевает вернуть потраченное. Зимой ситуация усугубляется: на морозе зарядка идет менее эффективно. К утру энергии может остаться настолько мало, что двигатель уже не провернется.

С мотором история похожая. За те же десять минут он не добирается до рабочей температуры, и несгоревшее топливо начинает смывать масляную пленку со стенок цилиндров, а заодно попадает в само масло – защитные свойства смазки падают. Итог: детали изнашиваются быстрее, плюс появляется нагар.

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«Автозапуск сам по себе не является злом для автомобиля. При грамотной установке системы и адекватных настройках, исправном состоянии систем автомобиля нагрузка на двигатель при автозапуске практически не отличается от обычного запуска ключом», – отметил Ершов.

Кстати, чтобы система не заводила мотор впустую, эксперт советует смотреть не на температуру воздуха в салоне, а на температуру охлаждающей жидкости. Салон выстывает быстрее двигателя, так что автоматика срабатывает без реальной необходимости. При морозе до – 15 градусов обычно хватает одного запуска примерно за 10 минут до выезда.

Правда, есть еще один риск – некачественная установка оборудования. Провода, подключенные с ошибками, повышают вероятность короткого замыкания, перегрева и даже возгорания. Так что лучше не экономить и доверять монтаж профессионалам, не забывая следить за состоянием аккумулятора и вовремя обслуживать автомобиль.

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