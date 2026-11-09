BMW сравнила новый X5 с Короллой из 90-х и получила волну насмешек в соцсетях

BMW сравнила дизайн Toyota Corolla 1991 года с новым X5 и получила волну критики

Скандал вокруг баварского автопроизводителя начался с обычной, казалось бы, публикации в соцсетях. BMW поставила рядом дизайн классической Toyota Corolla 1991 года и нового кроссовера X5 – смысл затеи был в том, чтобы подчеркнуть характер актуальных моделей марки. Вышло ровно наоборот: аудитория бросилась защищать японскую классику, а сам маркетинговый прием дружно высмеяла.

Сравнение BMW X5 и Toyota Corolla E100

На первом снимке – седан девяностых, сгенерированный искусственным интеллектом и без эмблемы. Судя по всему, это Corolla седьмого поколения (E100), которую выпускали с 1991 по 1997 год. Кстати, поворотники с переднего бампера убрали – вероятно, чтобы не нарваться на претензии по авторским правам.

Второе фото показывало переднюю часть нового поколения X5 с пакетом M Sport. Подпись под ним гласила: «Мы не просто проектируем машины. Мы даем им характер. Безошибочно BMW. Созданы иначе. Чтобы ощущались иначе».

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Реакция публики оказалась прямо противоположной задуманной. Большинство комментаторов кинулись защищать скромную Toyota: «Нет, не скучная – классика», – писали одни. Другие предлагали поменять подписи к фотографиям местами – уж больно хороши непритязательный дизайн и долговечность японской модели.

Досталось и самому новому X5: часть критиков прошлась по его внешности. Некоторые и вовсе обвинили BMW в тактике «провокация ради гнева» – то есть в намеренной провокации, единственная цель которой вовлеченность. Правда, нашлись и лояльные фанаты, высказавшиеся в поддержку бренда, – вот только и они чаще вспоминали старые модели, E30 и E39.

Про этот курьез с дизайном нового X5 и старой Corolla «За рулем» уже рассказал.

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