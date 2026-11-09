От 2 млн рублей: в РФ привезли кроссовер Toyota, которого раньше у нас не было

Электрокроссовер Toyota bZ3X предлагается в России с ценами от 2 млн рублей

В Россию приехала Toyota bZ3X – электрический кроссовер, который у нас раньше не продавался. Машину выпускает совместное предприятие GAC-Toyota, и делалось это с прицелом на китайский рынок. Сейчас в продаже несколько сотен таких автомобилей, причем часть уже стоит у продавцов в наличии.

Самый скромный ценник при заказе – около 2 000 000 рублей. Столько просят во Владивостоке за исполнение Air+: один электромотор на передней оси на 150 кВт (204 л. с.), литий-железо-фосфатная батарея с жидкостным охлаждением и предподогревом. Емкость – 50 кВт·ч, хватает на 430 км.

Toyota bZ3X

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Дальше география разъезжается по цене. В Красноярске аналогичную одномоторную машину обещают привезти за 2 200 000 рублей, в Москве «привозные» bZ3X начинаются от 2 247 000. До 2 500 000 рублей за поставку просят в Рязани, Твери, Екатеринбурге, Хабаровске, Благовещенске, Воронеже, Иркутске, Челябинске и Новосибирске.

Цены на машины из наличия

За готовые автомобили, разумеется, платить больше. В Иркутске новую одномоторную bZ3X отдают минимум за 2 650 000 рублей; в Омске, Бийске и Барнауле – на 200 тысяч дороже, то есть 2 850 000. Анапа, Краснодар и Самара держат планку в 2 880 000, а Ростов-на-Дону – 2 950 000.

Кстати, забрать кроссовер сразу можно не только в перечисленных городах: предложения есть в Москве и Санкт-Петербурге, Владивостоке, Вологде, Минеральных Водах, Кирове, Екатеринбурге, Астрахани, Пятигорске и ряде других мест.

Все машины, включая те, что массово завозят официальные дилеры Toyota в Москве и Петербурге, – в одномоторной версии на 204 силы. Правда, батареи попадаются разные: встречаются экземпляры как с 50-киловаттным аккумулятором, так и с АКБ на 58,4 кВт·ч, которая дает до 520 км пробега.

Оснащение Toyota bZ3X

По части оборудования кроссовер не выглядит бедным родственником. В списке – мультимедийка с 14,6-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, цифровая приборка на 8,8 дюйма, передние кресла с подогревом, вентиляцией и памятью настроек, беспроводная зарядка на 50 Вт, аудиосистема Yamaha, панорамная крыша. Отделка салона – ткань либо эко-кожа.

Интерьер Toyota bZ3X

Набор ассистентов зависит от комплектации. В базовых версиях вроде 430 Air системы помощи могут отсутствовать вовсе или работать в урезанном виде. Зато в исполнениях побогаче появляется комплекс Toyota Pilot – монокамера, пять камер и ультразвуковые датчики, а с ними адаптивный круиз-контроль, автопарковщик, удержание в полосе и распознавание дорожных знаков.

О другом новом кроссовере, который недавно вышел на российский рынок, «За рулем» уже рассказывал.

Обзор выгодных предложений от банков в 2026 ВТБ – автокредит наличными Без первоначального взноса. Сумма кредита: от 300 000 руб. до 10 000 000 руб. Срок кредита: от 1 года до 7 лет. Т-Банк – рассчитать кредит на авто До 8 000 000 руб. До 8 лет. Без первоначального взноса. Удобный расчет кредита на онлайн-калькуляторе. Решение за 2 минуты. Есть также возможность оформить дебетовую карту или кредитную карту Drive для водителей с повышенным кэшбеком на покупки товаров и услуг для автомобилистов. Совкомбанк – рассчитать кредит Автокредит или денежный кредит под залог автомобиля. Заявка онлайн. Без подтверждения дохода. Кредит на карту или курьером. Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль. Реклама:

ПАО Банк ВТБ. 7702070139 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6aysDqcA68P5MpatMwmTCu5Edk2zK23JY3eGrrsAgcffkHzsDk ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6brw7Na1ejPnMnWjHDVu2Bneu8N6XseL9MX2qkxE5mv9nJ3ofc

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6Eif6mrEySkHFhB5vVgRB2qasFKchpvdJQHbZn8ovNtSPda4Dk

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6brw7Na1ejPnMnWjHDVu2Bneu8N6XseL9MX2qkxE5mv9nJ3ofc

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6GQDuuSnH2DyCC36BaE2or78H478xfcv3D6ityKGCrmERMKUTu

ПАО "СОВКОМБАНК". 4401116480 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6GQ86gY51sARjBj6HRsRsKufYGG6UuxB5eqcsp9jh22dCKyTQL