Jeep представил проект ультимативного внедорожного пикапа на базе Wrangler

Jeep представил концепт Wrangler Scrambler SRT с V8 и независимой подвеской

На выставке SEMA-2026 в Лас-Вегасе Jeep показал особую версию пикапа Wrangler Scrambler SRT. За основу взяли современный Wrangler, хотя отсылки к классическому CJ-8 Scrambler, выпускавшемуся с 1981 по 1986 год, читаются сразу.

Кузов в цвете Punk’n Orange перекроили заметно: двери стали длиннее, задняя часть с бортом выглядит иначе, а грузовая площадка получила специальное защитное напыление. По сути, это не просто перекраска – изменилась геометрия и практичность.

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Добавили силовой каркас безопасности и оригинальные расширители арок. Крыша и двери, кстати, съемные. Спереди – решение в духе спецверсии Easter Jeep Safari: круглые фары вписаны в квадратную облицовку, из-за чего облик кажется нахмуренным и еще более брутальным.

Салон и шасси

Внутри поставили кресла с развитой боковой поддержкой. Задний ряд, между прочим, можно развернуть на 180 градусов или вовсе снять – место освобождается под оборудование и снаряжение.

Отделку сделали из кожи оттенка темный графит, добавив контрастную прострочку, оранжевые вставки и логотипы SRT. В общем-то, интерьер поддерживает ту же оранжево-графитовую тему, что и экстерьер.

Главная техническая перемена – передний мост убрали, поставив независимую подвеску. Уникальную конструкцию разрабатывали при участии американского автогонщика Кейси Карри. Jeep уже привлекал его к работе над моделью Striker, которая победила в мексиканском ралли-рейде NORRA 500.

Сзади оставили мост, выполненный в духе трофи-траков. На официальных фотографиях видны амортизаторы Fox с выносными резервуарами, диски KMC с бедлоками и внедорожная резина BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM3. Элементы шасси модернизировали под скоростное движение по пустыне и каменистым трассам.

V8 и сроки

Подробностей о силовом агрегате пока нет. В Stellantis заявили, что под капотом будет двигатель конфигурации V8. Если судить по шильду SRT, можно предположить два варианта: атмосферный 392 Hemi объемом 6,4 л либо компрессорный Hellcat объемом 6,2 л.

Первый агрегат встречается у Wrangler 392, а на второй намекает массивный воздухозаборник на капоте Scrambler. Правда, официального подтверждения по конкретному мотору нет.

Пусть Scrambler SRT дебютировал как концепт, еще весной Stellantis объявил: такая модель входит в пятилетнюю стратегию компании и должна стать флагманом марки. Серийный Scrambler SRT ожидается в 2028 году.

Конкурировать ему предстоит с Ford Bronco Raptor, Toyota 4Runner TRD Pro и Land Rover Defender Octa. Ранее Nissan показал супервнедорожные вариации Pathfinder.

О том, как Land Cruiser с мотором от катера стал вдвое быстрее, «За рулем» уже рассказывал.

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