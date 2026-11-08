Китайский суперкар BYD показал скорость 503 км/ч — видео

Суперкар BYD Yangwang U9 Xtreme впервые в истории разогнался свыше 500 км/ч

Компания BYD объявила о новом мировом рекорде скорости для серийных автомобилей – он был поставлен на электрическом суперкаре BYD Yangwang U9 Xtreme.

Немецкий гонщик Марк Бассенг разогнал машину до 503,17 км/ч, впервые в истории серийных машин превысив скоростную отметку «500». Фан-факт: на такой скорости машина проезжает почти 140 метров каждую секунду. Результат уже внесен в Книгу рекордов Гиннеса, его также зафиксировали комиссары FIA. Особенность рекорда в том, что он был поставлен на дороге общего пользования.

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Это трасса E11 в Абу-Даби, которую перекрыли для скоростного заезда. На результат могли влиять жара, пустынная пыль и ветер. Тем не менее, скорость BYD Yangwang U9 Xtreme оказалась на 6,95 км/ч выше, чем во время предыдущего рекордного заезда на испытательном полигоне в немецком городе Папенбург в сентябре 2025 года. Напомним также, что в том же 2025-м суперкар обошел Bugatti и Xiaomi на Нордшляйфе, впервые проехав трассу быстрее чем за 7 минут.

У Yangwang U9 Xtreme 1200-вольтовая архитектура и четыре электромотора, в сумме развивающие 3020 л.с. При снаряженной массе в 2475 км машина ускоряется до 100 км/ч за 1,9 секунды. В BYD планируют выпустить лимитированную серию из 30 суперкаров таком исполнении. Ориентир по цене – 2 760 000 долларов, комплект шин – около 30 тысяч долларов...

Ранее «За рулем» рассказывал, что первая попытка превысить 500 км/ч на U9 Xtreme закончилась аварией.