Владельцев BMW атаковали мошенники: что об этом известно

BMW предупредила о мошеннической рассылке про отзывные кампании в Китае

BMW предупредила автомобилистов в Китае о новой уловке мошенников – об этом пишет IT Home со ссылкой на заявление компании.

Водителям в мессенджерах приходят сообщения о том, что их машина якобы попадает под отзывную кампанию. Уточнить детали сервисной акции предлагают по ссылке или через QR-код. Переход по ним, по сути, может закончиться утечкой персональных данных и финансовыми потерями.

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В BMW подчеркнули: никаких отзывов в Китае за последнее время они не объявляли. Кстати, в подобных случаях компания никогда не станет требовать коды подтверждения или запрашивать данные банковских карт.

Похожие сообщения накануне начали получать и владельцы Volkswagen в КНР, сообщает IT Home. В компании заявили, что рассылка к ним отношения не имеет.

О том, как проходят настоящие отзывные кампании, «За рулем» недавно рассказал на примере Toyota.

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