Слабость и температура за рулем: почему поездка с гриппом может закончиться плохо

В ГАИ рассказали, можно ли водить машину при гриппе

Садиться за руль в разгар гриппа, при высокой температуре или другом недомогании, из-за которого тело слабеет и внимание рассеивается, водителям не стоит. Такое предупреждение передали в Госавтоинспекции, сославшись на действующие нормы ПДД.

«В соответствии с п. 2.7. ПДД водителю запрещается управлять, а также передавать управление транспортным средством лицам, находящимся в состоянии опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения», – пояснили в ведомстве.

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Ключевой момент здесь – личная ответственность. Оценивать собственное самочувствие водитель должен сам, и если здоровье способно повлиять на безопасность поездки, от нее лучше отказаться. В Госавтоинспекции это подчеркивают отдельно.

Высокая температура, слабость, рассеянное внимание и замедленная реакция – все это, по данным ГАИ, повышает вероятность ДТП. Причем риск растет не только из-за самого недуга: препараты, которые человек принимает для лечения, тоже могут сыграть злую шутку.

В реальности картина простая. Плохо себя чувствуешь – не садись за руль. Принимаешь лекарства, влияющие на внимание и скорость реакции, – тоже повремени с поездкой. Именно такие рекомендации дает ведомство, напоминая, что осторожность здесь важнее спешки.

О еще одной опасности, которую водитель не замечает до поры до времени, «За рулем» уже рассказывал.

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