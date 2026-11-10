Сколько у россиян просроченных автокредитов

ОКБ: портфель автокредитов в РФ вырос до 3,51 трлн рублей в третьем квартале

К концу третьего квартала 2026 года россияне набрали автокредитов на 3,51 трлн рублей – это объем портфеля без учета дефолтной задолженности. Клиентская база таких займов добралась до 3,31 млн человек. Цифрами поделилось Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Для наглядности: кварталом раньше портфель был 3,35 трлн рублей, а заемщиков насчитывалось 3,22 млн. За год объем вырос с 2,97 трлн до 3,51 трлн рублей, число клиентов с автокредитами – с 2,96 млн до 3,31 млн человек.

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А что с просрочкой? Доля задолженности сроком от 30 до 90 дней в портфеле без дефолтов продолжает сползать вниз. В июле-сентябре она составила 0,7%, то есть примерно 23 тыс. человек. Во втором квартале держалась на 0,8%, годом ранее – на 1%.

В деньгах картина чуть другая: объем такой просрочки за квартал подрос несильно – с 25,96 млрд до 26,14 млрд рублей. Зато по сравнению с третьим кварталом 2025 года сумма, наоборот, уменьшилась: тогда она доходила до 29,39 млрд рублей.

Любопытная деталь от ОКБ – большинство автозаемщиков давно не ограничиваются одним кредитом. У 67% из них есть как минимум еще один розничный заем. Один дополнительный кредит у 27% таких клиентов, два – у 17%, три – у 10%. Еще 13% заемщиков несут на себе четыре и более других кредитов.

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