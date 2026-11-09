Названа цена нового автомобиля в России

«Автостат»: средняя цена нового легкового авто в РФ составила 3,4 млн рублей

Средняя цена нового легкового автомобиля в России в сентябре 2026 года составила 3,4 млн рублей. От августовского уровня она отступила на 0,2%. Такие данные приводит «Автостат».

Если сравнивать с сентябрем 2025-го, машины все же прибавили в цене – на 1%. Комментарий по этому поводу дал Дмитрий Ярыгин, замначальника отдела аналитики «Автостата». На онлайн-пресс-конференции он отметил: «Мы видим по новым автомобилям символический рост к аналогичному периоду прошлого года – 1%. Месяц к месяцу – небольшое падение».

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Вторичный рынок тоже показал движение. Средневзвешенная цена легковых автомобилей с пробегом в сентябре равнялась 1,2 млн рублей. К августу она поднялась на 0,8%, а вот к сентябрю прошлого года осталась на том же уровне.

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