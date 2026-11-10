Надежный мотор и приличный клиренс: недорогой добротный кроссовер Kia уже в РФ

Kia KX1 под заказ из Китая предлагается в России с ценами от 1,69 млн рублей

По альтернативным каналам поставок в Россию добрался еще один недорогой кроссовер с китайского рынка – Kia KX1. Внешне он больше смахивает на хэтчбек, хотя клиренс у него почти внедорожный, 185 миллиметров, а по всему периметру кузова идет защитный пластиковый обвес.

Заказать такую машину можно минимум за 1 690 000 – 1 750 000 рублей. Привезти кроссовер под заказ готовы в Москве, Самаре, Краснодаре, Астрахани, Уфе, Красноярске, Кирове, Тюмени, Омске, Томске, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Твери, Смоленске, Архангельске и ряде других городов России.

Kia KX1

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Правда, фиксированной цены на автомобили под заказ не бывает. На цифру влияет курс валют, который меняется каждый день, расходы на доставку авто до покупателя, таможенное оформление, утильсбор и комиссия продавца – в общем, целый набор переменных.

За уже привезенные экземпляры, которые продают из наличия, просят традиционно больше. Самые доступные объявления нашлись в Иркутске и Красноярске – по 1 750 000 рублей.

В Чебоксарах новую Kia KX1 оценили в 1 770 000 рублей, в Магнитогорске – в 1 800 000, в Тюмени – в 1 890 000. Дальше по списку Ростов-на-Дону и Слюдянка Иркутской области: там просят по 2 020 000 рублей.

Интерьер Kia KX1

Отдельно выделяется один крупный дилер из Ярославля – у него кроссовер стоит минимум 2 660 000 рублей без учета возможных скидок. Судя по всему, в цену заложили коммерческий утилизационный сбор.

Один мотор на все машины

Под капотом у всех Kia KX1 стоит бензиновый «атмосферник» G4LC объемом 1,4 литра и мощностью 100 лошадиных сил. Этот же двигатель когда-то достался популярным у россиян Kia Rio и Rio X-Line, Hyundai Solaris, Kia Ceed и Hyundai i30.

Работает он в паре с вариатором CVT Kappa, который построили по лекалам японской трансмиссии Jatco JF015E. Привод – только передний, других вариантов не предусмотрено.

О ценах и комплектациях Votour V5 «За рулем» уже подробно рассказывал.

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