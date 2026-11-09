Форд выпустил 1200-сильный V8 — вот что получилось

Компания Ford Racing Parts показала пикап Bronco Frostwarden для Арктики

По следам только что завершившейся в Лас-Вегасе выставки SEMA-2026: компания Ford Racing Parts показала пикап под названием Bronco Frostwarden.

Изначально название было другим – Bronco Arctic. А вся концепция в том, что это арктическая поисково-спасательная машина на базе Bronco.

Переоборудование получилось серьезным и очень в духе Ford Racing Parts: портальные мосты 74Weld, усиленная трансмиссия Dana, амортизаторы Bilstein со спецнастройками, 42-дюймовые шины BFGoodrich на дисках 18" с бедлоками... Из спецоборудования – лебедка, светодиодные прожекторы и проч.

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Но главное не в этом. Сердце Bronco Frostwarden – новый двигатель Megazilla 2.0. Это 7,3-литровый V8 с турбонаддувом – у него усиленный блок, а также «свои» распредвал, поршни, форсунки и даже приводной ремень. Мощность – более 1200 л.с. Крутящий момент – около 1400 Нм.

Ford Racing Parts начнет продавать движки Megazilla 2.0 через официальных дилеров в 2027 году. А вот станет ли он частью какой-либо модели Ford, пусть даже мелкосерийной – пока неясно. Да-да, Bronco Frostwarden, к сожалению, выпускать не планируют – он позиционируется исключительно как шоукар. Но кто знает...

Ранее «За рулем» писал, что на SEMA показали и спецверсию прямого конкурента Bronco — Wrangler Scrambler SRT.