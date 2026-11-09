На рынок вышла новая Jetta для такси с гарантией 600 тыс. км за 1 миллион рублей

FAW-Volkswagen выпустил Jetta M6 для такси и каршеринга с ценой 1,05 млн рублей

На китайском рынке появилась корпоративная версия электроседана Jetta M6 – ее выпустило совместное предприятие FAW- Volkswagen. Машина адресована такси и каршерингу. Купить ее могут муниципальные таксопарки и платформы краткосрочной аренды, причем лишь по индивидуальному запросу. Цена – 86 тысяч юаней, или около 1 миллиона рублей.

Технически автомобиль получил батарею емкостью 51,9 кВт·ч и передний двигатель на 194 л.с. Запас хода по циклу CLTC достигает 555 км; по WLTP это примерно 450 км. Те же параметры у флагманского варианта для «гражданского потребления». Нюанс, впрочем, есть.

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Ради снижения цены машину заметно упростили. Электрорегулировки сидений, массаж, подогрев и вентиляция исчезли, а легкосплавные диски уступили место штампованным стальным. Похоже, для кузова доступен только белый цвет: собственную ливрею операторы наносят поверх сами.

Зато для таксопарков предусмотрена расширенная гарантия – до 600 000 км пробега на 6 или 8 лет. У обычных M6 условия скромнее: 3 года или 100 000 км. Некоторые фирмы уже начали продавать такие седаны населению.

О том, насколько щедрым бывает оснащение даже в массовом сегменте, «За рулем» рассказал на примере минивэна Geely.

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