В России появился новый надежный кроссовер Volkswagen с ценой дешевого «китайца»

Кроссоверы Volkswagen T-Roc ввозят в РФ под заказ с ценой от 2,19 млн рублей

Очередной европейский кроссовер, адаптированный под запросы китайского рынка, добрался до России. На этот раз речь о компактном Volkswagen T-Roc, который выпускает совместное предприятие FAW-Volkswagen: у нас такие машины продают из наличия либо привозят под заказ, а ценник стартует с 2,19 млн рублей.

Правда, к цифрам «под заказ» стоит относиться спокойно. Они почти всегда ориентировочные: конечная сумма зависит от курса валют, который меняется каждый день, логистики, растаможки и комиссии продавца – перечень факторов тут длинный.

Volkswagen T-Roc

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Дешевле всего – примерно 2 190 000 рублей – новый T-Roc из Китая готовы привезти «под ключ» в Иркутске, Москве и Санкт-Петербурге. У иркутского экземпляра комплектацию не уточняют. Две другие машины идут в исполнении Chenguang: панорамная крыша, сиденья в эко-коже, цифровая приборная панель, мультимедиа с сенсорным экраном, кондиционер, электронный стояночный тормоз с AutoHold и бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя.

Сверх того в списке оснащения – 18-дюймовые легкосплавные диски, крупный тачскрин с поддержкой Apple CarPlay, электростеклоподъемники на всех дверях и мультифункциональный руль.

Мотор во всех этих кроссоверах один – турбированный 1,4-литровый TSI EA211 на 150 л. с., работающий в паре с семиступенчатым роботом. Привод, как ни крути, только передний, комплектация тут ничего не меняет.

Дальше ценник ползет вверх по городам: 2 250 000 рублей просят в Воронеже и Твери, 2 300 000 – в Уфе, Нижнем Новгороде, Самаре и Вологде. Заказ в Краснодаре, Тюмени, Кирове и Перми обойдется примерно в 2 350 000 рублей, а Казань, Новосибирск и Ростов-на-Дону оценили машину в 2 400 000.

Кстати, запас прочности у модели приличный. Портал WhatCar вместе со страховой компанией MotorEasy включил T-Roc в «пятерку» самых надежных автомобилей сегмента кроссоверов и внедорожников: надежность оценили в 99%, а с поломками за последние два года сталкивались лишь 4% владельцев.

Интерьер Volkswagen T-Roc

На фоне конкурентов из Поднебесной цена выглядит особенно занятно. Самые доступные кроссоверы Geely в российской линейке – Coolray и Cityray – стоят от 2 774 990 и 2 954 990 рублей соответственно. Volga K40 нижегородской сборки продают минимум за 2 849 000, а за Tenet T4L с калужского бывшего завода Volkswagen в верхней комплектации дилеры просят 2 494 000.

По сути, T-Roc из Китая выходит дешевле и Geely, и Volga K40, и даже Tenet T4L в топовой версии – разница с Cityray доходит до 700 с лишним тысяч рублей.

Из наличия сейчас продают еще порядка сотни таких машин, и самые доступные из них заметно дороже заказных. В Тюмени один из привезенных «Ти-роков» выставили за 2 400 000 рублей, в Казани – за 2 700 000, а в Москве минимум – 2 790 000.

По остальным городам расклад по машинам в наличии такой: Краснодар – от 2 895 000 рублей, Сочи и Воронеж – от 2 900 000, Набережные Челны – от 2 950 000, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону – от 2 990 000, Екатеринбург – от 3 049 000, Сургут – от 3 145 000, Кемерово – от 3 345 000, Санкт-Петербург – от 3 370 000, Альметьевск – от 3 450 000.

Официальные дилеры Volkswagen в Москве и Санкт-Петербурге просят еще больше – 3 900 000-3 950 000 рублей. Зато в цену уже включен коммерческий утильсбор, а гарантию дают собственную. Под капотом у таких кроссоверов, как правило, 1,5-литровый турбомотор TSI Evo2 на 160 л. с. в паре с тем же семиступенчатым DSG..

О новой полноприводной версии популярного в России китайского кроссовера Geely «За рулем» уже рассказывал.

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