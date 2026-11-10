Jaguar Land Rover обвинила китайскую BYD в копировании одной из своих моделей

В Нидерландах прошли обыски в офисах BYD в рамках судебного спора с JLR

Офисы BYD в Нидерландах попали в центр судебного спора с Jaguar Land Rover. Британцы уверены: внедорожник Ti7 слишком близок к Land Rover Defender – настолько, что речь идет о нарушении прав интеллектуальной собственности. Обыски освещает CarNewsChina.

Еще в августе 2026 года сотрудники, назначенные судом, изъяли цифровые документы в офисах BYD в Схидаме и Хофдорпе. По имеющимся данным, JLR подозревает, что конкурент разобрал Defender и методом обратной разработки перенес часть технологий в Ti7. Предварительное слушание назначено на 11 ноября в Гааге. Правда, публично никто из автопроизводителей разбирательство не комментировал, да и доказательств нарушения прав интеллектуальной собственности пока не вынесено.

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Что за машина Ti7? На китайский рынок она вышла в сентябре 2025 года под брендом Fang Cheng Bao – как Bao 7, позже – Tai 7. Угловатый кузов, вертикальная передняя часть, квадратные колесные арки, заднее багажное отделение: внешность часто ставят рядом с Defender.

Габариты китайской версии – 4999 мм в длину, 1995 мм в ширину, 1865 мм в высоту, колесная база 2920 мм. Посадочных мест пять, тогда как европейская экспортная версия – семиместная. По данным BYD, длина британской модели вместе с задним запасным колесом составляет 5146 мм.

Под капотом – 1,5-литровый турбированный двигатель в паре с электромоторами; привод бывает передний и полный. В апреле 2026 года BYD представила в Китае полностью электрический Ti7 с запасом хода до 755 км по циклу CLTC.

О том, как китайские компании видят будущее своих двигателей, «За рулем» уже подробно рассказывал.

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