Ожоги от подушек безопасности: более 1 млн автомобилей Ford проверят

В США проверят более 1,2 млн машин Ford из-за нештатного срабатывания подушек

Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) начало предварительную проверку более чем 1,2 млн автомобилей Ford. Причина – боковые подушки, встроенные в сиденья: в ряде случаев они раскрываются нештатно. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на ведомство.

Последствия бывают тяжелыми. В NHTSA зафиксировали восемь жалоб и четыре отчета с предупреждениями о травмах. Все они связаны с определенными модификациями Ford Explorer, выпущенными с 2021 по 2026 год.

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Среди пострадавших – водители, пассажиры на переднем сиденье и некоторые сотрудники полиции, которые используют спецверсии Ford Explorer Police Interceptor. У них диагностировали ожоги второй и третьей степени, возникшие из-за срабатывания подушек.

Вообще, боковые подушки – часть системы защиты. Они должны срабатывать при определенных типах ДТП и уберегать людей от тяжелых травм. Правда, в описанных случаях защита обернулась травмами.

А вот о том, когда тормозные диски изнашиваются быстрее колодок, «За рулем» уже рассказывал.

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