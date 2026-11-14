Дешевле — не значит выгоднее: тонкости «параллельного» авто с пробегом

Параллельный импорт: чек-лист от тех, кто ввозит автомобили не первый год

Параллельный импорт перестал быть нишевой историей, но правила игры на нем по-прежнему диктуются практикой. Мы попросили участников рынка – от дилерских холдингов до частных подборщиков из Европы – ответить на несколько вопросов, которые возникают у покупателя авто с пробегом: какие документы смотреть, на какие узлы обращать внимание, как проверять историю и стоит ли привлекать посредника (автоподборщика).

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Роман Коротаев, заместитель исполнительного директора ГК «Интер Авто Тим»:

– Главная проблема у автомобиля с пробегом из параллельного импорта может оказаться в утильсборе. Советую перед покупкой обязательно проверить документы по утильсбору – сведения по ТПО и на сайте таможни. Это нужно, чтобы случайно не купить автомобиль, ввезенный по льготному утильсбору или без его оплаты.

Основной источник затрат – доплата за коммерческий утильсбор. Например, на Toyota Fortuner это будет более 2 млн рублей.

При осмотре самого автомобиля в первую очередь смотрите на состояние кузова и ЛКП, подтверждайте пробег, проверяйте элементы безопасности и известные проблемы для конкретной модели.

Даже технически исправный автомобиль стоит отвезти к профильному дилеру на ТО-0 или диагностику, чтобы проверить безопасность эксплуатации и адаптировать его к российским условиям. За время транспортировки и стоянки могла произойти коррозия тормозной системы, измениться вязкость масла, у тяжелых автомобилей деформироваться шины. Обязательно учитывайте страну покупки. Например, автомобили для рынка ОАЭ не рассчитаны на нашу зиму, технические жидкости могут просто замерзнуть, если их не заменить.

Заместитель генерального директора по продажам «Лукавто» Сергей Мозгунов отмечает, что при покупке автомобиля из параллельного импорта необходимо проверить все документы, при этом их перечень зависит от страны, с рынка которой ввозится машина.

По его словам, первый этап – выбор автомобиля и площадки для поиска. Например, при подборе машины в Европе часто используют сайт Mobile.de. При этом важно учитывать особенности конкретного рынка: так, в Германии за предоставление недостоверной информации об автомобиле предусмотрена уголовная ответственность, поэтому данные, размещенные на местных агрегаторах, более надежны.

Второй этап – отбор подходящих вариантов. Если покупатель самостоятельно ищет автомобиль, ему стоит изучить предложения на специализированных площадках и выбрать несколько подходящих машин.

Третий этап – привлечение специалистов. Даже при самостоятельном поиске рекомендуется пользоваться услугами профессиональных автоподборщиков: такая практика распространена во многих странах и является частью процесса покупки автомобиля.

Евгений Семенов, основатель компании Euro Bids (ввоз машин с аукционов в Европе):

– Прежде всего, при подборе автомобиля в Европе необходимо убедиться в наличии большого брифа и двух работающих ключей от автомобиля. Если чего-то не хватает, то это признак того, что машина находится в лизинге и лизинг не погашен.

В Европе, если покупка происходит у официального дилера, то автомобиль полностью соответствует требованиям завода и не имеет повреждений, которые могут повлиять на дальнейшую эксплуатацию. Но если смотреть машину не у официала, то стоит внимательно проверить целостность несущих элементов и возможные окрасы, о которых не было заявлено продавцом.

Специалист также отмечает, что если автомобиль подбирает профессионал и рекомендует отправить диагноста к машине, то тут точно нельзя экономить. Профессионал умеет общаться с продавцами и знает, когда заявлениям можно верить, а когда стоит перепроверить. По Европе уже сложились определенные скрипты общения, и если что-то не вписывается в чек-лист подборщика, к этому стоит прислушаться.

В Европе без подборщика не обойтись, так как тонкости с оплатой, нюансы с оформлением документов и антисанкционная логистика требуют глубоких знаний и понимания рынка и стран покупки автомобиля. Что касается подборщика, который осматривает автомобиль: опять же, если человек или фирма, через которых подбирают автомобиль профессионалы, говорят, что лучше посмотреть, то стоит прислушаться.

Даже к официальным дилерам стоит отправлять профессионала в некоторые регионы Германии (Берлин и окрестности), точно в Бельгию, Нидерланды, Польшу, Литву, Латвию, Эстонию – эти направления вообще лучше исключить из поиска.

В целом, если машина стоит у официального дилера в условном Мюнхене, дилер дал исчерпывающую информацию и приобретены отчеты, то картина с машиной абсолютно понятна и выезд специалиста не требуется, делится опытом Семенов.

Справка

«Большой бриф» (Großer Brief/Fahrzeugbrief) – немецкий документ, подтверждающий право собственности на автомобиль (или право распоряжения им). этого документа нет, это обычно означает, что автомобиль находится в лизинге или кредите не погашен, и продавец не имеет полного права распоряжения им.

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