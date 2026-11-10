Пикап Tesla Cybertruck снимают с производства

Tesla свернет производство Cybertruck ради нового проекта

В середине 2027 года компания Tesla начнет сворачиваниеть производство пикапов Cybertruck на заводе в Техасе.

Об этом сообщил Илон Маск – и уточнил, что это должно «освободить место» для нового проекта беспилотного такси Cybercab. Впрочем, неоднозначным его заявление все равно осталось: глава компании не сообщил, будет ли пикап полностью снят с производства или просто перенесен на другую производственную площадку. Вместо этого, отвечая на реплику в комментариях, он лишь заметил, что парк уже выпущенных пикапов «будет с нами надолго».

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В любом случае, тучи над Cybertruck сгущались давно, буквально с самого начала. Сперва его долго анонсировали, не запуская в серию, затем провели странную презентацию, на которой разбилось «непробиваемое» стекло, а затем... вместо запланированных 250 тысяч пикапов в год за все время со старта производства в конце 2023-го компания продала всего около 71 тысячи машин, то есть где-то 12% от плана.

Более того, в 2026-м продажи в США упали на 28% к прошлому году. Сейчас многие в Штатах припоминают обещания компании Tesla уничтожить Ford с его пикапами F-150, а уж сколько шуток и мемов породили серийные тесловские «пикапы из нержавейки» ввиду своих странностей, глюков и несовершенства конструкции – не сосчитать.

Останется ли идея с претензией на гениальность лишь собственной некачественно воплощенной бледной тенью или же Маск будет «перезагружать» Cybertruck на некоем новом уровне, как это пробуют делать с Roadster, покажет время. Пока же – ставка на Cybercab, первые экземпляры которого выпущены в феврале 2026 года. С беспилотным такси, лишенным руля и педалей, тоже не все гладко: власти США требуют, чтобы серийные машины оснащались рулевым колесом, а Tesla просит для себя исключения...

Ранее «За рулем» рассказывал, что внесшие депозит за летающий Tesla Roadster не гарантировали себе право получения машины.