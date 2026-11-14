Это устройство поможет забывчивым не просчитаться со временем парковки

Needit представила парковочные гаджеты с автоматической фиксацией времени

Датская компания Needit выпускает электронные парковочные диски, которые автоматически фиксируют время прибытия после остановки автомобиля. Владельцу не нужно выставлять время вручную – устройство делает это самостоятельно. Это упрощает контроль за временем стоянки.

В линейку Needit входит семь моделей электронных парковочных дисков с разными характеристиками. Все они имеют функцию ночной парковки и автоматически переключаются между летним и зимним временем. Остановимся на наиболее продвинутых.

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Needit Park Micro Solar

Самая интересная модель Park Micro Solar работает исключительно на солнечной энергии и не требует замены батареек. Устройство рассчитано на повседневное использование в любую погоду и в любое время суток. Когда автомобиль остается неподвижным более 20 секунд, диск автоматически устанавливает время прибытия, округляя его до ближайшего получаса. Даже при постоянном отсутствии света, например на подземной парковке, встроенного аккумулятора хватает более чем на год. Толщина корпуса составляет 9,6 мм; производитель называет модель одним из самых тонких электронных парковочных дисков.

Needit Park Lite

Модель Park Lite Solar также автоматически фиксирует время прибытия, если автомобиль стоит более 20 секунд, и округляет его до ближайшего получаса. Это уже гибридная версия: солнечная панель подзаряжает встроенную батарейку CR-2477. По данным производителя, это может обеспечить работу устройства до шести лет и более.

Needit ParkOne

Устройство ParkOne сочетает рамку из шлифованного алюминия и встроенный датчик движения, который определяет, когда автомобиль стоит неподвижно более 20 секунд, и автоматически устанавливает время прибытия. Питание – от батарейки CR-2450, которая может работать до трех лет.

Устройства крепятся к стеклу либо с помощью пластикового держателя, либо клейкой лентой, нанесённой на заднюю часть, либо с помощью рамки и магнитного держателя. Все зависит от модели.

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