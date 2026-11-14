Рецепт молодости: американскую классику перевели на карбон

Маслкар Shelby GT500 1967 года получил карбоновые панели кузова и 1000-сильный V8

Узнаете? Ну да, это как бы Ford Mustang первого поколения, но в самом лютом его изводе: перед вами Shelby GT500 1967 года, полностью переосмысленный современными тюнерами и показанный на недавней выставке SEMA-2026 в Лас-Вегасе.

Мастера из американского ателье Classic Recreations заменили стальные внешние панели кузова на углепластик – и за счет этого отыграли 270 кг снаряженной массы. А вместо классического атмосферного V8, развивавшего 355 л.с., поставили «такой же» – но теперь это 5-литровый кастомный Coyote Gen 4X от компании Wegner, выдающий 1000 сил. И в узде эту мощь держит не штатный блок, а гоночный контроллер FuelTech FT700 с функцией трэкшн-контроля.

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Разумеется, шасси тоже претерпело радикальные изменения: подвеска Detroit Speed, электронноуправляемые амортизаторы Nitron, карбон-керамические тормоза Brembo с 380-мм дисками и шины Michelin Pilot Sport Cup 2 на карбоновых дисках Forgeline.

Штучное производство «карбоновых монстров» уже налажено – на сборку каждой машины уходит более 2500 часов. Будет несколько версий мощностью от 500 до 1000 л.с., причем каждой машины будет присвоен серийный номер и заведена запись в официальном реестре Shelby Worldwide Registry. Цены – от 549 900 тысяч долларов, то есть примерно 45 млн рублей...

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