Dodge Charger Sixpack: новая глава без V8, но характер остался прежним

Маслкар Dodge Charger с турбошестеркой быстрее прежнего Hemi, но с оговорками

Dodge перезапустила Charger, но под капотом больше нет легендарного Hemi V8. Вместо него – наддувный рядный шестицилиндровый двигатель. Глава марки Мэтт Макалир не исключает возвращения со временем 8-цилиндрового мотора, но пока поклонникам придется довольствоваться тем, что есть.

Помимо электрической Daytona, спрос на которую в США оказался низким, линейка держится на версиях Sixpack. Как и у электрической версии, гамма с ДВС разделена на два уровня мощности. Базовая R/T за 65 093 евро оснащена 3-литровой рядной турбошестеркой в исполнении Standard Output: 426 л.с. и 634 Н*м.

Dodge Charger

Топовая Scat Pack ценой от 68 068 евро получила двигатель Hurricane в конфигурации High-Output. Давление наддува подняли выше 2,0 бар, что потребовало снижения степени сжатия и немного ограничило тягу на низких оборотах.

Зато кованые компоненты обеспечили серьезный прирост мощности: 558 л.с. и 720 Н*м. Впервые все это сочетается со стандартным полным приводом. До сотни новинка разгоняется примерно на три десятых секунды быстрее прежней версии с 6,4-литровым V8 – и на бумаге, и на практике.

Кузов предлагается в двух вариантах: седан с фастбэк-крышкой и купе, заменившее Challenger. Широкий обвес Widebody и 20-дюймовые колеса – уже в базе. Дизайн явно намекает на культовый Mustang 1968 года.

В салоне – высокая посадка, селектор АКПП в стиле пистолетной рукояти и типично американский характер. Правда, кнопки климата работают с задержками, приборка страдает низкой контрастностью, а мультимедиа выглядит по нынешним временам допотопной. Но для маслкара это почти традиция: главное – характер, а не идеальная эргономика.

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