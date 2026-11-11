В продаже появился редкий суперэкономичный Volkswagen

0,9 л на 100 км: редкий Volkswagen продают в Европе за 12 млн рублей

На нидерландской онлайн-площадке Catawiki выставили Volkswagen XL1 – машину, которую можно назвать условно серийной. Собрали всего 250 штук, весь тираж разошелся по покупателям, так что на открытом рынке такие экземпляры появляются очень редко. Хозяин нынешнего лота рассчитывает выручить до 125 тысяч евро, то есть примерно 12 миллионов рублей.

Правда, за считаные дни до финала торгов планка оказалась куда скромнее: самая высокая ставка на момент публикации – 69 тысяч евро.

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Конкретный экземпляр – 2016 года выпуска. Одометр показывает чуть больше 1600 километров, состояние описано как отличное. Для автомобиля, задуманного как демонстратор предельной топливной эффективности, это логично: ездили на нем мало, зато берегли скорее как коллекционный объект, а не как транспорт на каждый день.

От идеи Пиеха до 840 килограммов

Появился XL1 не сам по себе: проект запустил тогдашний глава концерна Фердинанд Пиех. Работа шла около двенадцати лет, и цель была одна – сделать серийную машину с расходом порядка литра на сотню километров.

Volkswagen XL1

Ради этого кузов и шасси выполнили из углепластика, снаряженную массу довели до 840 кг, а коэффициент аэродинамического сопротивления – до 0,189.

В средней части стоит 800-кубовый двухцилиндровый турбодизель, компанию ему составляет подключаемая гибридная система с батареей емкостью 5,5 кВт·ч.

Volkswagen XL1

По европейскому циклу расход получается 0,9 л на 100 км, а на одной электротяге машина проезжает примерно 50 километров. Суммарная отдача – всего 68 л.с., разгон до 97 км/ч занимает около 13 секунд. Скорость для XL1 никогда не была главной темой; по сути это инженерный манифест об эффективности.

Volkswagen XL1

О том, как оценивают подержанные автомобили, «За рулем» разбирался на примере дизельного Land Rover Discovery.

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