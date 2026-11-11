В Россию вернулся популярный надежный седан Volkswagen с ценой Лады Весты
На российском рынке снова можно найти в продаже Volkswagen Bora. Все машины, которые сейчас предлагаются покупателям, имеют двигатели мощностью не выше 160 лошадиных сил.
Собирают эти седаны в Китае – на совместном предприятии FAW-Volkswagen. Большую часть автомобилей придется ждать: они идут под заказ. Хотя кое-какие экземпляры продавцы готовы отдать сразу.
География предложений получилась широкой – от столицы Приморья до Самары. Так что модель ищут покупатели в разных частях страны, а не только в одном центре поставок.
Минимальный ценник – 1,55 млн рублей. За эти деньги одна из частных компаний обещает привезти новый седан во Владивосток. В такой Bora будет 1,2-литровый турбомотор на 112 сил, 7-ступенчатый робот DSG, салон из экокожи и другие опции.
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Самые дорогие Volkswagen Bora сейчас стоят в Краснодаре. Там их можно купить из наличия – цена достигает 2 125 000 рублей.
Под капотом у таких машин стоит 1,4-литровый турбомотор мощностью 150 лошадиных сил. Это версия с более высоким ценником и заметно большим запасом мощности.
О том, как в Россию привозят целые партии новых кроссоверов, «За рулем» уже рассказывал.
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