SLR McLaren Stirling Moss с пробегом 53 км выставят на аукцион 26 ноября

Ни лобового стекла, ни боковых окон, ни крыши – и всего 75 экземпляров на весь мир. SLR McLaren Stirling Moss, который Mercedes-Benz делал вместе с McLaren, устроен именно так; один из этих суперкаров отправляется на торги, они пройдут с 26 ноября по 3 декабря.

Тот самый экземпляр, о котором речь, – последний выпущенный: ворота завода он покинул в декабре 2009 года. За все последующие годы одометр прибавил лишь 53 километра. Фактически машина законсервирована, хотя формально остается на ходу.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Под капотом – 5,4-литровый V8 с наддувом, 650 л.с. С места до 60 миль/ч (97 км/ч) такой SLR уходит за 3,5 секунды, а максимум достигает 220 миль/ч, то есть 354 км/ч. Цифры для машины без крыши, мягко говоря, впечатляющие.

Новым автомобиль доставили в Кувейт, в королевскую семью, и там он числился до 2024 года. Дальше – всего два частных владельца за всю историю, что для модели такого уровня редкость.

Кузов окрашен в Fire Opal Red. Такой оттенок получили считаные Stirling Moss, и больше он нигде не повторялся. Родственная машина в Rosso Corsa с самого начала принадлежит королевской семье Иордании – на рынок она, скорее всего, не выйдет никогда.

Внутри – красная кожа с контрастной желтой прострочкой; саму схему на заводе назвали Silver Arrow.

Карбоновые вставки здесь заменили на Alutex, легкий текстильный композит. Тормозные суппорты выкрашены в золото, а не в стандартные красный или серебристый.

Заводскую аудиосистему почти никто не заказывал, а этому автомобилю она досталась – как и его иорданскому собрату. Вообще, при тираже меньше, чем у большинства гиперкаров, персонализация тут была чуть ли не максимальной.

Ни один из 75 Stirling Moss не строили под американские нормы, так что формально дороги США для них были закрыты. Владельцы обходили запрет через программу Show or Display: она действует с 1999 года и разрешает ограниченную эксплуатацию редких и исторически значимых машин.

Полностью легальным для американских дорог этот экземпляр сделали в 2026 году силами G&K Automotive Services. До того машина впервые встала на учет в Швейцарии в марте 2010-го, потом переехала в Кувейт и лишь затем попала к частному владельцу в Америке.

Для коллекционеров ценность еще и в том, что это последний автомобиль, который Mercedes-Benz и McLaren вообще собрали на этой платформе.

О других необычных машинах, выставленных на продажу, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!