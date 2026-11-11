Как осенние листья разрушают кузов машины? Эксперт назвал самые уязвимые зоны

Серебряков: забитый листьями дренаж приводит к коррозии кузова и сырости в авто

С приходом осени опавшая листва и дорожная грязь забиваются не только снаружи машины, но и в скрытых полостях кузова. Какие места требуют внимания и в какой момент без помощи сервиса уже не обойтись, рассказал директор по послепродажному обслуживанию ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков.

«Наиболее уязвима зона под лобовым стеклом, где расположены дворники: через нее вода должна уходить в дренажные отверстия, но плотный слой влажных листьев и земли может перекрыть водоотвод. Такая же проблема возникает у авто с люком, где забиваются дренажные трубки по углам проемов. Страдают и водоотводы дверей, порогов, арок, а также отсек воздухозаборника климатической системы», – пояснил Игорь Серебряков.

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Если влага все же оказалась в климатической системе, производители советуют особенно внимательно осмотреть водоотводы под защитной накладкой в нижней части лобового стекла. Засор именно в этом месте у некоторых брендов приводил к коррозии и отказу вентилятора отопителя – поэтому очистку дренажных отверстий кузова и дверей там отнесли к обязательным работам владельца.

«Из-за забитого дренажа влага проникает под ковролин, в шумоизоляцию и к электронным блокам, что приводит к появлению сырости, плесени, запотеванию стекол и окислению разъемов. Постоянная влажность в стыках панелей и под уплотнителями ускоряет коррозию: лакокрасочное покрытие мутнеет и вздувается, а запущенные очаги требуют сварки или замены детали», – рассказал Игорь Серебряков.

Чистка своими силами

Как именно чистить, зависит от конструкции автомобиля. Порой приходится снимать жабо, причем проталкивание жесткой проволоки или подача воды под высоким давлением могут отсоединить трубку, повредить клапан либо загнать грязь еще глубже в дренажное отверстие.

«Автовладелец может безопасно убрать видимые листья и грязь из ниши под лобовым стеклом руками или мягкой щеткой, а после проверить слив небольшим количеством воды. Доступные дренажные отверстия дверей и порогов также поддаются профилактической очистке гибким ершиком или трос-щеткой без применения чрезмерных усилий», – посоветовал Игорь Серебряков.

Бывает и так, что после чистки вода уходит все еще медленно, под ковром или на потолочной обивке появляется сырость, а до дренажа люка не добраться без разборки обшивки. В такой ситуации продолжать копаться самому не стоит.

Ранее Игорь Серебряков перечислил типичные осенние проблемы автомобилей – по его словам, забитый листвой и пылью воздухозаборник вызывает запотевание стекол изнутри. Еще раньше эксперт говорил о подготовке машины к холодному сезону и называл признаки неисправностей, на которые стоит посмотреть до зимы.

О Mercedes без лобового стекла, который пустят с молотка, «За рулем» уже рассказывал.

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