687 л.с., подруливающие колеса и пневмоподвеска: чем удивит новый кроссовер Wey

В Китае начались предпродажи нового флагмана Wey Lanshan

Китайский концерн Great Wall Motors открыл предварительные продажи подключаемого гибрида Wey Lanshan второго поколения. Об этом пишет Autohome.

На домашнем рынке за машину просят от 289,8 тыс. до 329,8 тыс. юаней – итоговая сумма зависит от комплектации. По курсу на 10 ноября 2026 года это примерно 3,6-4,1 млн рублей.

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Предыдущее поколение модели российским покупателям знакомо под другим именем: у нас его продают как Wey 07.

Габариты и платформа Haval H10

Пятиместный Lanshan вытянулся до 5140 мм, колесная база у него – 3010 мм. Шестиместная версия заметно крупнее: 5300 мм от носа до кормы.

Ширина и высота у обеих модификаций совпадают – 2050 и 1960 мм соответственно. А вот техническая основа общая: автомобиль построен на платформе Haval H10.

Wey Lanshan

Электроника и силовая установка

За вычисления отвечает связка из процессора Qualcomm 8797 и модуля Nvidia Drive Thor-U – для этого сегмента набор довольно щедрый. Мультимедиа работает на программной платформе Coffee AI OS 4, а за функции автономного вождения отвечает комплекс Coffee Pilot 4.

Wey Lanshan

Прежний 1,5-литровый двигатель инженеры заменили на 2,0-литровый турбомотор мощностью 248 л.с. К нему добавили два электродвигателя: передний на 150 л.с. и задний на 299 л.с. Суммарная отдача всей установки заявлена на уровне 687 л.с.

Дополняет схему четырехступенчатая гибридная трансмиссия.

Батареи, запас хода и ходовая часть

Покупателю предложат на выбор две тяговые батареи – емкостью 53,6 и 66,6 кВт·ч.

С ними заявленный пробег исключительно на электротяге по циклу WLTC составляет до 220 и 270 км соответственно. Максимальная скорость тоже зависит от версии: 205 или 210 км/ч.

По ходовой части набор серьезный: двухкамерная пневматическая подвеска с регулировкой дорожного просвета и жесткости, механическая блокировка заднего дифференциала, а также полноуправляемое шасси с подруливающими задними колесами.

Wey Lanshan

О другом китайском кроссовере, который набирает популярность в России и получит полный привод, «За рулем» рассказал.

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