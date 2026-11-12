Эти машины чаще других попадают в аварии

«Согласие»: какие автомобили чаще всего попадали в ДТП в 2026 году

В 2026 году чаще всего в аварии попадали марки Changan, Geely, BMW, Haval и Skoda. Больше всего обращений эксперты зафиксировали в Москве, Тульской области, Пермском крае, Санкт-Петербурге и Свердловской области. Среди этих брендов самыми аварийными стали Changan UNI-K, Geely Tugella, BMW X4, Skoda Kodiaq, сообщили в страховой компании «Согласие».

Но за девять месяцев 2026 года в сводки об авариях чаще прочих попадали Haval M6, Haval Jolion, Lada Vesta, Volkswagen Polo и Lada Largus. Объяснение лежит на поверхности: вся эта пятерка массово трудится в такси и каршеринге, плюс ее нередко берут для коммерческих перевозок. Чем больше смен, чем плотнее поток – тем выше шанс оказаться участником ДТП.

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Городская езда вообще требует собранности: перестроения, перекрестки, а рядом сразу несколько машин, и следить нужно за каждой. В Москве, кстати, после перекрытия Останкинского путепровода особенно осторожным стоит быть на Проспекте Мира, путепроводе Комдива Орлова и Дмитровском шоссе. Загруженность здесь держится на среднем уровне даже тогда, когда на других направлениях обычно свободно.

Роста числа аварий с начала года эксперты не наблюдают. Правда, с окончательными выводами торопиться не стоит: водители далеко не всегда едут в страховую сразу после столкновения, так что статистика за текущий период еще может поменяться.

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