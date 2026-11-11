МАЗ представил тягач с кабиной КАМАЗа – первые фото!

Опубликованы первые снимки седельного тягача с кабиной КАМАЗ поколения К5

На МАЗе прошла презентация седельного тягача, созданного в сотрудничестве с КАМАЗом.

Показ состоялся в рамках деловой встречи по вопросам промышленной кооперации России и Белоруссии. Машина оснащена кабиной КАМАЗ нового поколения К5. Она практически сохранила вид, поменялись лишь надписи с названиями предприятий и фирменные эмблемы – вместо скакуна у белорусского варианта будет зубр. Серийный индекс и характеристики МАЗа с камазовской кабиной пока не разглашаются.

Первый тягач МАЗ с кабиной КАМАЗ К5 уже отправился на испытания

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Напомним, сам КАМАЗ получил эту кабину в ходе сотрудничества с Daimler, она опирается на конструкцию Mercedes-Benz Actros. Под шасси нового МАЗа кабина была отдельно адаптирована. Сейчас тягач проходит испытания в рамках комплексной программы сотрудничества, которую главы предприятий подписали в июле 2026 года.

У нового тягача – гендиректор МАЗа Валерий Иванкович и глава КАМАЗа Сергей Когогин

Для Минского автозавода это важный шаг вперед: камазовская кабина может стать долгожданной заменой семейству МАЗ-5440, с модернизацией которого у белорусского предприятия в свое время так и не сложилось. Ждем результатов двух циклов испытаний, по результатам которых станет более четким будущее этой машины. Но уже на презентации была озвучена программа продвижения модели в 2027 году.

Ранее «За рулем» рассказал, что на КАМАЗе тем временем локализуют 12-ступенчатую коробку-робот.