Volkswagen Caddy Kombi: универсальный фургон с системой трансформации от Ford

Компания Volkswagen начала продажи обновленного Caddy Kombi

Новинка стоимостью от 36 тыс. евро (3,3 млн рублей) получила задний ряд сидений, конструктивно повторяющий решение Ford Transit Connect Flexcab, который, по сути, является техническим двойником этой модели.

Трехместный диван складывается вперед за считаные секунды, образуя перегородку и увеличивая грузовой отсек до 2,4 кубометра, а в удлиненной версии Maxi – до 3,1 кубометра. Это делает Kombi наиболее универсальным исполнением в истории семейства.

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Рестайлинг линейки анонсировали в марте 2026 года, однако салон показали только в июне. Обновление оказалось масштабным: установлен отдельно стоящий 12,9-дюймовый центральный дисплей, как у Golf, с настраиваемым сенсорным управлением. Во всех комплектациях появились полностью цифровая приборная панель, беспроводная зарядка мощностью 25 Вт, дополнительные порты USB-C, а также поручни и крючки для одежды.

Снаружи автомобиль получил более агрессивные бамперы – окрашенные в цвет кузова или из неокрашенного текстурированного пластика, в зависимости от версии.

Помимо Kombi, Caddy предлагается как пассажирский MPV (People) и классический фургон (Cargo), а также в виде компактного кемпера California, цены на который пока не объявлены.

Моторная гамма включает дизели TDI мощностью 100 и 120 л.с., бензиновый TSI на 114 л.с. и подзаряжаемый гибрид eHybrid с запасом хода около 117 км на электротяге. В зависимости от версии агрегаты сочетаются с 6-ступенчатой механикой, роботизированной коробкой DSG или 7-ступенчатым DSG.

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