Обновленный Geely Monjaro будут продавать в Белоруссии: известны цены

В Белоруссии стартовали продажи обновленного Geely Monjaro локальной сборки

На белорусском предприятии «Белджи» встал на конвейер обновленный Geely Monjaro. Кроссовер будут предлагать в двух комплектациях, причем за базовую просят 118 тыс. белорусских рублей – примерно 3,3 млн рублей российских.

О ценах и старте серийного выпуска рассказали в пресс-службе «Белджи». Сдадите старую машину марки Geely или Belgee – ценник опустится до 113 тыс. белорусских рублей (около 3,1 млн российских).

Geely Monjaro

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Снаружи рестайлинг выдает другая решетка радиатора. Вдобавок в палитру добавили новый оттенок кузова – серебристо-голубой «металлик».

Под капотом – форсированный двухлитровый турбомотор: 245 л. с. и 380 Н·м. Тяга идет на все колеса через восьмиступенчатый автомат. До сотни такой Monjaro разгоняется за 7,6 с, а в смешанном цикле расходует 8,9 л на 100 км.

Мотор, динамика и оснащение Monjaro

Прежде флагманская версия была скромнее по отдаче: 238 л. с. и 350 Н·м, 7,7 с до сотни. Бензина она при этом просила меньше – 8,5 л на 100 км.

В «базе» у обновленного кроссовера – цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма и мультимедийный экран на 15,4 дюйма, который занял место двух отдельных тачскринов. Медиасистема дружит с Apple CarPlay и Android Auto, поддерживает сервисы «Яндекса» и голосовые команды.

О новых модификациях популярного в России кроссовера Geely «За рулем» уже рассказывал.

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