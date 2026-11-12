Nissan готовится к запуску нового поколения Skyline

Nissan объявил о запуске новых моделей: подробности

Nissan готовится к важному событию - запуску нового поколения Skyline. По словам президента компании Ивана Эспиносы, это произойдет во второй половине 2026 финансового года, с октября 2026 по март 2027 года.

Смена поколения Skyline – только часть большой перезагрузки модельного ряда Nissan на мировом уровне. Ставку компания делает на Японию и США: именно там рассчитывает заметно нарастить продажи. Причем одним седаном дело не ограничится – в планах еще несколько громких мировых премьер.

Ближе всего к старту продаж новые кроссоверы Rogue и NX7 – их начнут продавать в Северной Америке и Азии. Тогда же пойдет экспорт пикапов Frontier Pro и Navara Pro. Что дальше? В более отдаленной перспективе – свежие версии внедорожника Patrol, а также компактных Pixo и Juke.

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Отдельная история – электрификация. Гибридным и полностью электрическим технологиям в Nissan уделяют особое внимание, причем главным образом в Китае. Экспорт электромобилей компания собирается расширить до пяти моделей на 12 рынков.

Устойчивая прибыльность – та цель, ради которой в феврале 2027 года представят новую долгосрочную стратегию. В ней подробно распишут ключевые направления инвестиций, оптимизацию производственных расходов и финансовые ориентиры. Об этом сообщает портал Car Watch.

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